Un vecino graba cómo un hombre con mascarilla se baja del coche. Apenas unos segundos después, su familia corre a darle la bienvenida. Es la primera vez en 40 días que Marco Barbieri, de 56 años, abraza a su mujer y sus hijos. Ha superado el COVID-19 después de que en el mes de marzo aparecieran los primeros síntomas. “Hasta que no lo vives en tu propia piel, no crees que el coronavirus pueda tocarte, llevándose a tus seres queridos de un día para otro”, reflexionó su hija Clarissa en redes sociales. “Aquí está mi padre, todo un guerrero”. El hombre, que ahora es taxista, fue en el pasado gerente del club AS Roma, con lo que las emotivas imágenes han circulado con rapidez por los medios italianos. Ha vivido una agotadora batalla que ha acabado con un final feliz.