Las terrazas de bares y restaurantes en la capital podrán ampliarse a las bandas de aparcamiento y zonas terrizas anejas, además se ampliará el horario de apertura de las mismas y se podrá emplear música ambiente mientras no se superen los 80 decibelios. Estas son las cuatro medidas acordadas este viernes la Comisión de Terrazas de la capital después de que este jueves aplazarán la adopción de la decisión final a esta jornada. Se busca así compensar las pérdidas que ha sufrido el sector por el cierre de sus negocios a causa del Covid-19.

Dichas medidas, tal y como ha avanzado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, no necesitan ser votadas en comisión ni en Pleno, y serán ejecutadas por los negocios que así lo soliciten “siempre cumpliendo la ley”. Tampoco se ha modificado la ordenanza de Terrazas. Sobre la ampliación de horario, que no afectará a las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), Villacís ha indicado que este se basará en “la sentencia de julio de 2018” que amplía el horario cumpliendo los límites los establecidos por el Ayuntamiento de Madrid. Además, se implanta los usos de espectáculos con los hosteleros para utilizar música ambiente “mientras no se superen 80 decibelios”.

DEVOLUCIÓN DE TASAS Y REDUCCIÓN DEL 25 POR CIENTO

Se habilitarán los usos de espectáculos con los hosteleros siempre que la música no supere los 80 decibelios ©EuropaPress

La vicealcaldesa madrileña ha calificado estas medidas de “vitales”, porque sirven para que al sector ”le compense abrir persiana”. ”Es un esfuerzo que hay que hacer”, ha señalado, para reiterar que esto no supondrá mayor número de clientes, sino cumplir con normas de seguridad establecidas por la pandemia.

Estas medidas se unen a la devolución de tasa de terrazas por el tiempo que no han podido abrir y a la reducción del 25 por ciento. “Además de emergencia sanitaria y salud, hay que atender la emergencia económica”, ha concluido en un vídeo publicado en Twitter.