En una época en que la que muchas familias no han podido despedirse de sus seres queridos debido a la pandemia mundial desatada por el coronavirus, en Galicia ha podido reecontrarse tras más de cuatro años. Lorena Piteira Espinosa, desaparecida desde noviembre del 2016, ha sido localizada a última hora de este martes por agentes de la Policía Nacional, poniendo así fin a una intensa búsqueda. Tras su desaparición, nada se supo de ella a excepción de unos movimientos sospechosos que no terminaron de arrojar luz sobre su paradero. Después de un año si noticias de Lorena, su familia presentó una denuncia en una comisaría de A Coruña. La misma ciudad donde ahora se la está tomando declaración para conocer qué ha ocurrido durante los 4 años de su desaparición.

Hasta el momento, no ha trascendido ni el lugar ni el momento de este afortunado hallazgo, aunque lo más importante es que su familia vuelve a estar reunida tras tantos años de incertidumbre. Meses antes de descubrir el paradero de Lorena, la Policía Judicial acababa de reactivar el caso y había pedido la colaboración ciudadana, dando de alta su foto y sus datos en la página web del Centro Nacional de Desaparecidos y en la base de datos que coordina la Comisaría General de la Policía Judicial.

RELACIONADO Mueren tres españoles y una residente en un accidente aéreo en Bolivia cuando iban a ser repatriados

“Me llamaron, me dijeron que estaba bien. Pero no me han dado más información, me dijeron que me dirían algo más esta semana”, ha explicado un familiar. Por el momento, la familia no ha podido hablar con Lorena que ahora tiene 47 años, pero se ha confirmado que se encuentra en buen estado.