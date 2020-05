Dimite la directora de Salud Pública un día después de decidir Madrid entrar en la Fase 1 de la desescalada

La directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, ha dimitido de su cargo, decisión que se produce un día después de que la Comunidad de Madrid decidiera solicitar entrar en la Fase 1 de desescalada, según han indicado a Europa Press fuente conocedoras de la decisión y ha confirmado un portavoz de la propia Consejería de Sanidad. La renuncia de Fuentes se produce en el marco del largo debate que se ha producido en el Ejecutivo autonómico sobre si Madrid debía pedir o no al Ministerio de Sanidad entrar en dicha fase, que suaviza medidas de confinamiento.

En este sentido, fuentes próximas a la ya exdirectora de Salud Pública han explicado a Europa Press que ella no compartía esta postura de entrar en la fase 1 y prefería mantener de momento la situación actual de nivel cero. Al no prosperar su criterio, ha decidido presentar su dimisión que se ha hecho oficial esta misma tarde. Fuentes, nombrada para este cargo el 24 de septiembre en el Consejo de Gobierno, ha desarrollado su actividad profesional en el Servicio Madrileño de Salud en el ámbito hospitalario, en los hospitales 12 de Octubre, Infanta Cristina, Carlos III, Clínico San Carlos y La Paz.

En julio de 2015 ya fue nombrada directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cargo que ostentó hasta enero de 2017. Además, fue el cargo de la Consejería de Sanidad que emitió las primeras resoluciones de cese de actividad en centro de mayores y actividad docente presencial ante el impacto del coronavirus a principios de marzo.

La renuncia se produce una vez que la Comunidad de Madrid decidiera en el Consejo de Gobierno presentar al Ministerio de Sanidad su propuesta de desescalada el 11 de mayo, al entender que cumplía con los criterios fijados por el Ejecutivo estatal. Para ello, se obligará además al uso de mascarillas en espacios cerrados. Por otro lado, un portavoz de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha explicado a Europa Press que Fuentes ha presentado su renuncia oficial este jueves por la tarde, por lo que deja ya de ejercer este cargo.

El nuevo director de Salud Pública será Antonio Zapatero, exdirector del hospital de Ifema ©EuropaPress

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya ha solicitado entrar en la fase 1 de desescalada dentro de la estrategia de transición marcada establecida por el Ejecutivo estatal al considerar que reúne los requisitos por el descenso “mantenido” de contagios y de pacientes hospitalizados, así como el disponer de capacidad asistencial suficiente ante posible rebrote. A lo largo de lo que queda de día trasladará los informes técnicos en los que se sustenta la petición.

Por otro lado, ha tenido palabras de agradecimiento para la ya exdirectora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, durante su etapa al frente de este departamento y “en especial” en estos meses que corresponden a la lucha contra el Covid-19.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, ha anunciado que las comunidades autónomas que cambien de Fase lo sabrán entre el viernes por la noche y el sábado. La fecha prevista para pasar de la Fase 0 actual a la Fase 1 es el próximo 11 de mayo.

Además ha dejado claro que la decisión última la adoptará el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que habrá un informe específico de cada una de las regiones, que cree que se hará público, en el que se precisen los criterios que se han utilizado y la valoración que se ha hecho de ellos en su conjunto. Este informe tendrá que estar firmado, dice, por la directora general.

No obstante, el doctor Simón ha dejado claro que los criterios serán sanitarios y no económicos, al ser preguntado por la posibilidad de que la principal urgencia que ha pesado en Madrid para pedir el cambio de fase pueda ser económica. “Los criterios sanitarios para pasar de fase son sanitarios, no económicos. Los criterios económicos los tendrá que dar quien corresponda y se tendrán que valorar si pesan mas o no que los sanitarios en otros grupos que no son aquellos en los que yo participo”, ha remarcado.