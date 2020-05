El Ayuntamiento de Barcelona abrirá las playas para la práctica deportiva a partir de este viernes durante la franja horaria de 6.00 a 10.00 horas, de manera que los ciudadanos podrán correr y nadar en las playas tras ocho semanas cerradas. Lo ha anunciado el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, en una rueda de prensa telemática este jueves, donde ha dicho que habilitarán dos puntos de acceso en cada playa y que la Guardia Urbana garantizará que haya un buen funcionamiento.

Ha recordado que la práctica deportiva debe ser individual y no colectiva, que no se puede acceder en coche, ni hacer paseos ni estancias, y ha añadido que no habrá servicio de socorrismo, por lo que ha pedido la “responsabilidad” de los ciudadanos.

Para los deportistas federados se habilitará un punto de acceso, en la playa del Bogatell, y podrán acceder tanto en la franja que se ha habilitado por la mañana (de 6 a 10 horas) como por la tarde (de 20 a 23 horas), y los deportistas de élite podrán acceder durante todo el día con recomendaciones específicas.

Badia ha explicado que tener un único punto de acceso para federados les facilita la gestión y el control, aunque ve posible que en las próximas semanas, cuando entren en vigor nuevas fases de desconfinamiento, este punto ya no sea necesario y se puedan abrir más.

Se habilitará un único acceso a la playa a los deportistas federados para facilitar el control ©GettyImages

Según el concejal, poder pasar de fase de desconfinamiento no tiene “nada que ver con hacer los deberes, sino con acompasar la vuelta a la realidad”, por lo que ha defendido el hecho de que Barcelona haya mantenido sus playas cerradas hasta ahora, a diferencia de otros municipios que las han abierto antes.

También ha aclarado que el uso habitual de las playas será al final del desconfinamiento y que la temporada de baño no se espera que sea posible hasta en la fase 3, de manera que primero se habilitará la playa como espacio público.

En relación a la reapertura de los chiriguintos de las playas, “de momento” no se contempla, tal y como ha dicho Badia, si bien ha explicado que sí se incorporará en otras fases más avanzadas del desconfinamiento, aunque ha dicho que la decisión dependerá de las recomendaciones que tengan.

TAMBIÉN REABRE MONTJUÏC

La ciudad también recuperará otro “gran pulmón” con la repartura este viernes de cinco parques de Montjuïc para facilitar el paseo y la práctica deportiva, aunque las áreas de juego infantil seguirán cerradas.

Se trata de los Jardines de Mossèn Cinto Verdaguer, los Jardines del Teatre Grec, los Jardines de Laribal, los Jardines de Aclimatación de Montjuïc y los Jardines de Joan Brossa, mientras que los Jardines de Joan Maragall abrirán a partir del sábado en su horario habitual de fin de semana.

La reapertura de estos espacios verdes se suma a los 70 parques y jardines que ya lo hicieron la semana pasada y al parque de la Ciutadella, al que se puede acceder desde este lunes, por lo que la ciudad ya tendrá 77 parques abiertos a la ciudadanía.