Recostada, cubriéndose con un chal y con mascarilla, así es como se pudo ver ayer a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo , en el Congreso de los Diputados durante la votación de la prórroga del estado de alarma. Su imagen, tan llamativa como comentada, no dejó indiferente a nadie y fueron muchos los que se cuestionaron cuál era el actual estado de salud de Calvo después de haber superado el coronavirus, que le fue detectado el 25 de marzo. La vicepresidenta, que se incorporó al trabajo el 14 de abril tras dar finalmente negativo en la prueba PCR, era la primera vez que acudía al hemiciclo tras haber superado la enfermedad, que ya se ha cobrado en nuestro país la vida de más de 31.000 personas.

Carmen Calvo recostada y arropada con un chal en el Congreso de los Diputados ©Congreso de los Diputados

Ahora y un día después de que trascendiera esa imagen, Carmen Calvo ha concedido una entrevista a TVE en la que ha confesado haber pasado “mucho miedo” durante su lucha contra el Covid-19. La vicepresidenta también ha señalado que lo pasó muy mal y que por ello no entendía que ayer se pusiera en entredicho la necesidad de prorrogar el estado de alarma. “ Para mí el pleno de ayer fue incomprensible. No hablo del coronavirus en términos teóricos o políticos solo. Lo he tenido que mirar de frente y siento lo que está sintiendo mucha gente ahora: miedo, inseguridad, mucho dolor por los fallecidos. Yo he pasado por ahí, y creo que es el momento de arrimar el hombro todos para salir en buenas condiciones, sí que es verdad”, declaraba la vicepresidenta, quien a pesar de su buen aspecto, aun se le nota cierta fatiga en la voz.

Además, Calvo no ha descartado la necesidad de solicitar una nueva prórroga si ésta fuera necesaria. “Seguramente necesitaremos algunas semanas más. Sólo cabe mantener la alarma para proteger los derechos y salvar vidas”, ha defendido en una entrevista en Los Desayunos de TVE. A pesar de esto, la vicepresidenta del Gobierno también ha señalado que la situación es distinta a la de las primeras semanas de confinamiento y que por ellos se abre a que el Gobierno negocie con los partidos y las autonomías las condiciones de cara a las siguientes prórrogas.