Boris Johnson ya es libre, una vez se alivien las restricciones impuestas por la crisis del coronavirus, para comenzar a planear su boda con Carrie Symonds, junto a la que hace tan solo una semana daba la bienvenida a su primer hijo en común. El primer ministro británico ya ha conseguido el divorcio de su última mujer, la abogada Marina Wheeler, con la que comparte cuatro de sus seis hijos.

Boris Johnson junto a su exmujer, la abogada Marina Wheeler ©GettyImages

Boris y Marina solicitaron el divorcio el año pasado tras decidir seguir caminos separados en 2018 después de más de veinticinco años de matrimonio y tras convertirse en padres hasta en cuatro ocasiones de Lara Lettice, de 26 años, Milo Arthur, de 24, Cassia Peaches, de 22 años, y Theodore Apollo, de 20. El mandatario británico también tiene otra hija, Stephanie, de 11 años, con la consultora de arte Helen McIntyre.

Sonia Purnell, ex compañera de Johnson en Telegraph y autora de su biografía Just Boris, dijo que su ex esposa desempeñó un papel fundamental en su carrera política. “Marina fue una figura muy importante y solidaria en la carrera de Boris” ha admitido en declaraciones al Daily Mirror. “Le debe muchísimo. Ella ha sido una muy buena influencia en su vida y le aportó mucha estabilidad” añade.

Johnson y Symonds dieron la bienvenida a su primer hijo en común el pasado 29 de abril ©GettyImages

Desde que Marina y Boris se separaron hace dos años, la prestigiosa abogada ha tenido que someterse a una cirugía de cáncer de cuello de útero y su madre Dip Singh falleció el pasado mes de febrero. Tras esto, la ex del primer ministro confesaba : ‘Ahora he aprendido el valor de tener cerca a aquellos que te importan y confían en ti”.

En cuanto a la opinión que le genera la nueva vida de Boris, una fuente cercana a Marina ha señalado al Daily Mirror. “Aunque no hay duda de que estaba muy dolida por todas sus traiciones, no le interesa interponerse en su camino.”

Boris Johnson y Carrie Symonds anunciaron que estaban comprometidos el 29 de febrero, momento en el que también anunciaron que serían padres. El primer hijo de la pareja, un niño, nació el 29 de abril. El primer ministro y su prometida revelaron que el pequeño se llamaba Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, el primer nombre en homenaje al abuelo paterno de Johnson, Osman Wilfred Kemal, y Lawrie en referencia al abuelo de Symonds.