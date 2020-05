A pesar de que todavía no se sepa con certeza si las playas y piscinas podrán abrir este verano, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ya prepara sus costas para acoger a los bañistas con la máxima seguridad posible. Jesús P. Atencia, concejal de Playas de este municipio, asegura que el servicio de socorrismo contará con la información e higiene necesarias para que sus playas estén libres de coronavirus. Pero, ¿cómo conseguir mantener la distancia de seguridad entre las personas? “La junta de Andalucía nos hablaba ya de hacer unas cuadrículas, aunque no decían cómo, para que los usuarios que vengan a nuestras playas puedan de una manera estar controlados”, explica el concejal. La solución que han encontrado es sencilla: basta con colocar un rodillo nuevo en un tractor que ya utilizaban anteriormente. Este rodillo realiza unas marcas en la arena de aproximadamente 2,5 metros de longitud que delimitan el espacio. Sin embargo, todavía no existe la certeza de que podamos asistir en un futuro cercano a playas o piscinas. El gobierno central se encuentra actualmente a la espera de un informe que está realizando el CSIC para determinar si el virus se puede contagiar a través del agua o de la arena.