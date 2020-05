Elon Musk, CEO de la automovilística Tesla y fundador de SpaceX, es uno de los hombres más ricos del mundo, pero ha anunciado un cambio radical de vida porque ahora está convencido de que las posesiones materiales “agobian”, por lo que ha decidido deshacerse de “casi todas” sus pertenencias físicas. Así lo comunicó él mismo el pasado viernes a través de su perfil de Twitter y ya ha empezado a tomar medidas para actuar en consecuencia: ha puesto a la venta dos de sus casas ubicadas en California (Estados Unidos).

En una serie de tuits de lo más misterioso (publicó una docena de ellos en una hora), exigía devolver “a la gente su libertad” y escribía mensajes como el siguiente: ”Ira, ira contra la muerte de la luz de la conciencia”. Además, llegó también a afirmar que ”el precio de las acciones de Tesla es demasiado alto”, por lo que se se desplomaron a un 9,3% en bolsa inmediatamente.

Rage, rage against the dying of the light of consciousness — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

A pesar de que pudiera parecer que le han pirateado la cuenta, no es así, puesto que no solo no lo ha desmentido, sino que además ha puesto a la venta esas dos mansiones, con las que Musk estaría buscando recaudar un total de 39,5 millones de dólares (36,2 millones de euros). Una de esas propiedades perteneció anteriormente al fallecido actor Gene Wilder.

Musk ya ha puesto a la venta dos de sus propiedades en California ©GettyImages

Para esta propiedad, pide al futuro comprador que no la derribe ni cambie el estilo inconfundible que le infunde “alma” a la casa. No obstante, no es el mejor momento para vender una casa en Los Ángeles. Las ventas de chalets de lujo ya estaban sufriendo un exceso de oferta y una débil demanda antes de la pandemia del coronavirus.

Musk compró las dos viviendas en 2012 y 2013 por un total de 24 millones de dólares (22 millones de euros) y ahora trata de venderlas con la intención de “no tener ninguna casa” en propiedad.