Boris Johnson revela que hubo preparativos para su muerte mientras permaneció ingresado por coronavirus

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha concedido una entrevista a ‘The Sun’ en la que ha informado de los pormenores de su hospitalización tras caer enfermo por coronavirus; unos días en los que se realizaron incluso preparativos para anunciar a la población su posible fallecimiento. Johnson también admitió que había trabajado durante la etapa inicial de su enfermedad y reconoció que no se la había tomado lo suficientemente en serio, por lo que tuvo que ser “obligado” a ir al hospital por consejo de los médicos.

“La cuestión era que estaba en un estado de negación porque estaba trabajando y seguí haciendo estas reuniones por videoconferencia. Pero en realidad me sentía bastante atontado, para ser sincero”, ha explicado, el primer ministro, que dio positivo el 29 de marzo y fue hospitalizado en Londres el pasado 5 de abril. Recibió el alta dos semanas después. ”Me sentía bastante mareado, no en plan ‘borracho’, sino simplemente, ya sabes, bastante aturdido”, ha añadido. El primer ministro ha precisado que nunca llegó a recibir aire intubado a través de un respirador, “aunque la cosa estuvo 50-50”, pero sí necesitó la ayuda de una máscara respiratoria.

Johnson y su prometida le pusieron el nombre a su hijo en honor a los médicos que le atendieron ©GettyImages

Sobre los preparativos de su fallecimiento, el primer ministro ha explicado que “fue el clásico momento difícil, para qué negarlo”. ”Teníamos una estrategia para lidiar con esta clase de escenario ‘Muerte de Stalin’”, indicó, en referencia a una reciente película cómica británica sobre la sucesión del líder soviético Josef Stalin tras su muerte.

“No estaba precisamente en la mejor de mis facultades pero era consciente de que había planes de contigencia al respecto. De hecho, los doctores tenían todo un abanico de opciones en el caso de que todo comenzara a ir realmente mal”, ha explicado, sin dar más detalles. El momento más emotivo de la entrevista llegó cuando recordó al personal que le atendió durante su estancia en el hospital. “Todo ha sido gracias a un personal de enfermería extraordinario. Me emociono cuando lo pienso. Fue algo asombroso”, ha declarado.