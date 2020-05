Sanidad apoya el cierre de los parques y jardines para un mejor control

El director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, ha defendido que los parques y jardines permanezcan cerrados para tener un control más fácil de los ciudadanos que desde hoy salgan a hacer deporte y pasear. “El objetivo no es que la gente pueda salir a charlar entre ellos en diferentes corros, no se puede estar parado ni en corros”, ha manifestado este sábado Simón durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité técnico de seguimiento diario del coronavirus.

Aunque ha subrayado que “en el momento adecuado se abrirán”, el experto de Sanidad ha defendido que la apertura de parques y jardines “puede ser complicado porque el control puede ser peor”. Asimismo, ha explicado que hay “muchos indicadores” que marcan la situación en la que se encuentra la provincia o el territorio. ”Pueden tener unos umbrales, pero el juego es entre varios indicadores y muchos son cualitativos y no cuantitativos”, ha precisado.

Vista del Parque del Retiro, que permanece cerrado ©GettyImages

En concreto, Simón ha asegurado que hay algunos indicadores que “son obvios y claros” como que no haya casos desde hace 28 días y que se estén siguiendo el 100% de los casos sospechosos, algo que, a su juicio, es una situación ”de 0 riesgo”. “Pero no es la única situación para poder pasar de fase. No sería sensato ceñiros a dos, tres o cuatro criterios cuantitativos que supongan un umbral único, está también la calidad del trabajo”, ha comentado.

Respecto a las salidas en los municipios de menos de 5.000 habitantes, que agrupan al 12 por ciento de la población española, Simón ha defendido que la aglomeración “es muy diferente” a la de las grandes ciudades, por lo que ”no se pueden aplicar estrictamente las mismas normas”.

En este punto, ha resaltado que el objetivo es “garantizar una sensatez” en la aplicación de las normas en relación a los diferentes riesgos. Así, ha afirmado que la salida de la gente en las grandes ciudades “no tiene los mismos riesgos que la de la gente que vive en los municipios pequeños”.

“El objetivo es mantener las medidas de seguridad, proteger a los mayores. La aplicación de las normas tiene que hacerse con una sensibilidad diferente a las grandes ciudades”, ha indicado el doctor Simón, destacando que los ayuntamientos de estos municipios ”serán capaces de ordenar el movimiento de personas de una forma lógica”.