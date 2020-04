Monika Schaffer y su pareja viajaban en coche junto a la costa del Monte Maunganui, en Nueva Zelanda, cuando fueron testigos de una extraña visión. Un enorme barco parecía flotar en el aire, a varios metros de altura de la superficie del mar. “Era como ver algo irreal. Pensé que mis ojos me la estaban jugando”, reconoce la mujer al diario The New Zealand Herald. “Tuve que preguntarle a mi pareja si estaba viendo lo mismo que yo. Así que le pedí pararse en el arcén para que pudiera sacar una foto”.

El fenómeno tiene una explicación científica y un nombre basado en la mitología celta: Fata Morgana. La nomenclatura hace honor a la hermanastra del Rey Arturo, que según cuenta la leyenda, era un hada con el poder de cambiar de forma. Esta ilusión óptica es una suerte de espejismo que aparece cuando una capa de aire caliente y una capa de aire frío se separa cerca de la superficie terrestre. Se crea una especie de lente refrectante que produce una imagen invertida y sobre la que las los objetos, en este caso el barco, parecen flotar.