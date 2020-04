Un día más ha sido Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, quien ha informado de los datos registrados en la crisis del Covid-19 a la vez que ha hecho un balance, en el que a pesar del alto número de víctimas, ha sido un poco más positivo que en día anteriores. “Por ahora consideramos que estamos tranquilos, la evolución es buena, hay que esperar los próximos días para evaluar el impacto de las medidas que estamos tomando. En base a estos, se tomarán las decisiones relacionadas con el plan de transición hacia la nueva normalidad“ ha señalado el experto.

El que se ha convertido en el portavoz de esta pandemia en nuestro país ha hablado sobre el ‘baile’ de cifras señalando: “Tratamos de dar los datos de la manera más limpia posible en cuanto a su calidad. Esto hace que en algún caso haya problemas de interpretación. En cuanto a los umbrales de transmisión para pasar de una fase a otra, no es un indicador único. La transición no se va a basar en indicadores únicos y umbrales prefijados. Depende también de las capacidades asistenciales disponibles, se tienen que tener los mecanismos para garantizar que las medidas de control se pueden cumplir, que los sistemas de información tengan la calidad adecuada... Tenemos que hacer una valoración conjunta. Sería temerario plantear un único indicador con un único umbral. Estamos estableciendo la relación que tiene que darse entre estos umbrales, se está trabajando ahora mismo”.

Fernando Simón, que por segundo día consecutivo ha estado solo al frente de esta comparecencia tras prescindir de los altos cargos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estad, ha hablado sobre las fechas del proceso de desescalada adelantado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Las fechas no se las puedo decir. En la propuesta de plan, no hay fechas exactas con horquillas relativamente amplias. La evolución de la epidemia en los diferentes territorios es diferente. La disponibilidad de las medidas de control también tiene diferentes mecanismos. Dar fechas concretas desde el punto de vista de los técnicos que hemos participado en este documento no sería prudente ni sensato. Hay que valorar la situación en cada momento y tomar las decisiones a medida que va cambiando” ha declarado Simón.

Además el experto ha hablado sobre la salida de las personas mayores este próximo 2 de mayo a la calle tras más de mes y medio de confinamiento puntualizando: “Hay un grupo que está trabajando sobre grupos de edad que ya puedan salir este sábado. El comportamiento de toda la población es clave. En breve lo sabremos en detalle. Tenemos unos grupos multisectoriales y multiterritoriales con los que trabajamos para cerrar todos los indicadores y la forma en la que vamos a trabajar de forma conjunta. No vamos a poner un umbral específico en cada indicador. Todos los aspectos se tienen que valorar de forma conjunta, pero tenemos que estar en números muy bajos”.

En cuanto al uso de mascarillas para evitar el contagio del virus, Fernando Simón ha recalcado que es recomendable, aunque no obligatorio. “No todo el mundo puede usar mascarillas. Hay personas con problemas respiratorios, que pueden sufrir crisis de ansiedad, los deportistas, con los niños no es fácil. Una norma sobre el uso de mascarillas obligatorio con todas estas excepciones es complicado. Lo que hace Sanidad es una recomendación. Es deseable que la gente la lleve, pero hacerlo obligatorio no es algo que se pueda plantear muy a la ligera” ha explicado antes de finalizar su rueda de prensa diaria.