El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes en rueda de prensa el ‘plan hacia la transición de una nueva normalidad’ aprobado en el Consejo de Ministros. La desescalada será gradual y, como ya había anunciado, no se producirá al mismo tiempo en todas las provincias, por lo que no habrá movilidad entre provincias o islas hasta que no se haya llegado a la fase final en todo el territorio español, que calcula que será hacia el inicio del verano: “A finales de junio estaríamos en la nueva normalidad”.

Ha explicado que cada una de esas cuatro etapas será de unas dos semanas de duración, de modo que el proceso completo durará un mínimo de seis semanas y un máximo de ocho. Las fases son las siguientes:

Fase 0. Es la fase de preparación, en la que nos encontramos, con medidas de alivio, como la de la salida de los menores de 14 años y la proyectada de los mayores a partir del 2 de mayo. Se permitirá la reanudación de actividades con cita previa y atención individual, como los restaurantes con comida para llevar, que deberán seguir todas las medidas de sanidad y seguridad.

Fase 1. Empezarán a abrir comercios pequeños y terrazas al 30 por ciento de su capacidad. También los hoteles, excluyendo zonas comunes. Se podrá acudir a los lugares de culto, que tendrán un tercio del aforo y se reanudará el entrenamiento medio en ligas profesionales. El uso de mascarilla en transporte público será altamente recomendable.

Pequeños comercios podrán abrir en la fase 0, atendiendo a los clientes de manera individual y con cita previa ©GettyImages

Fase 2. Es la etapa intermedia. Si se cumplen las condiciones, los locales de restauración podrán abrir al público su parte interna en un tercio. Aun que el curso escolar empezará en septiembre, en esta fase los niños podrán volver a los centros en determinadas cirucunstancias: los menores de 6 años cuando ambos progenitores trabajen presencialmente, para llevar a cabo actividades de refuerzo y para realizar la EBAU.

En este momento se podrá volver al cine, que tendrá aforo limitado y sitios asignados. Se podrán celebrar eventos culturales en lugares cerrados con menos de 50 personas y a un tercio de su capacidad; al aire libre podrá haber menos de 400 personas y siempre sentados. Los lugares de culto podrán ampliar su aforo al 50 % y se reanudará la caza y la pesca.

Fase 3. Movilidad general, pero seguirá siendo recomendable el uso de la mascarilla. El aforo de los locales comerciales se limita al 50 por ciento y con distancia mínima de 2 metros. Los bares y restaurantes podrán abrir al 50 por ciento de su capacidad de aforo. En esta fase se producirá también la reapertura de las playas.

En cualquier caso, Sánchez insiste en que habrá que seguir siendo muy cautos al final de estas cuatro fases, ya que “el virus sigue ahí, al acecho”, y seguirá estando hasta que no se disponga de la vacuna o de un tratamiento específico para la Covid-19.