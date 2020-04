Ahora que las distracciones de la vida cotidiana han desaparecido, muchos ciudadanos han decidido relajarse desde sus casas mirando al cielo. El tráfico aéreo ha bajado considerablemente y quizás en este momento seamos capaces de ver luces celestes que hasta entonces no percibíamos. En estas últimas semanas se han compartido a través de las redes sociales varios vídeos de objetos extraños que atravesaban el cielo. Ahora, el Departamento de Defensa estadounidense ha decidido desclasificar tres avistamientos de objetos voladores no identificados. Fueron capturados por sus pilotos entre los años 2004 y 2015 pero hasta hoy no habían sido publicados oficialmente por el Pentágono a pesar de que llevaban varios años circulando a través de las redes sociales. En 2019, la Armada estadounidense ya había reconocido que estas imágenes eran reales y que efectivamente permanecían clasificados como “no identificados”, pero ha sido ahora cuando ha decidido publicar el metraje completo.