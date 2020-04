Manolo Lama da positivo en coronavirus

Este domingo, Manolo Lama revelaba que ha dado positivo en la prueba del COVID-19. El conocido periodista deportivo explicaba su situación durante una conversación en su programa radiofónico de la cadena COPE, Tiempo de juego.

“Ayer me hicieron el test serológico y el resultado es infección por COVID-19. Mi cuerpo está venciendo el virus”, relataba a su compañero Paco González a la vez que confirmaba que ahora se encuentra en periodo de cuarentena y aislado en una de las habitaciones de su casa. “Ahora me quedan unos días encerrado en la habitación, pero estoy bien”, afirmaba.

El periodista deportivo ha revelado que el coronavirus le ha afectado especialmente a la garganta

Al parecer, al narrador deportivo le está afectando la enfermedad en una parte clave de su trabajo, la garganta. “El virus ataca a las zonas más sensibles, a mí me ha atacado a la garganta”, ha admitido.

La baja de Manolo Lama se une a la de Pepe Domingo Castaño, compañero de programa. El también locutor ha reaparecido este domingo en antena después de varias semanas de ausencia para contar lo duro de esta enfermedad. “He estado dos semanas muy mal, no comía, no dormía… Tenía la sensación de estar fuera del mundo”, ha asegurado. De hecho, ha confesado que aún le “falta recuperar la voz que todavía no la tengo como quería, pero ya estoy bien”.