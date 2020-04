“Os quiero chicos con todo mi corazón y me habéis dado la mejor vida que podría haber pedido”, así comienza la emotiva y desgarradora nota de despedida que Jonathan Coelho, de 32 años, escribió a su mujer y sus hijos antes de perder la batalla contra el coronavirus. Katie, su esposa, recibió el pasado miércoles 22 de abril la llamada del hospital en donde estaba ingresado su marido pidiéndole que acudiera al centro. Al llegar allí le comunicaron su fallecimiento de un paro cardíaco causado por el virus (llevaba 28 días ingresado y 20 con un respirador). Le dieron las pertenencias de Jonathan y decidió ver las fotos de él y sus hijos en su móvil, pero jamás pensó que se encontraría con un mensaje de despedida escrito en las notas del dispositivo.

“Tengo tanta suerte que me enorgullece ser tu esposo y el padre de Braedyn y Penny. Katie tu eres la persona más hermosa y cariñosa que he conocido. Eres realmente única... asegúrate de vivir la vida con felicidad y la misma pasión que me hizo enamorarme de ti. Ver que eres la mejor madre para los niños es lo mejor que he experimentado”, continúa el mensaje.

“Hazle saber ahora a Braedyn que él es mi mejor amigo y que estoy muy orgulloso de ser su padre y por todas las cosas asombrosas que hace y seguirá haciendo. Hazle saber a Penélope que es una princesa y que puede tener lo que quiera en la vida. Soy muy afortunado... No te detengas y si conoces a alguien debes saber que si te ama y ama a los niños eso me encantaría para ti. Siempre sé feliz no importa qué!”, concluye la nota.

Jonathan Coelho (Katie Coelho). ©Katie Coelho



Katie aseguró en una entrevista a la ‘CNN’ que se sorprendió cuando lo vio. Ambos se conocieron en la universidad y tuvieron dos hijos, Braedyn, de 2 años, y Penélope, de 10 meses. El mayor nació con varias complicaciones médicas y los sanitarios predijeron que solo viviría de 6 semanas a un año. Por ello, además de dedicarse Katie a tiempo completo a su hijo, cuando la pandemia se empezó a expandir decidieron extremar las precauciones al ser su pequeño de población de riesgo. Sin embargo, Jonathan, que es agente de libertad condicional y continuaba trabajando, sí se contagió y empezó a presentar varios síntomas como dolores de cabeza o tos, y tuvo que ser ingresado.

Tal y como asegura su mujer, él era un hombre sano sin condiciones preexistentes. “Cuando has oído hablar de personas que pasan, lees las historias y casi buscas una justificación como que tenían 65 años o fumaban o tenían condiciones preexistentes, pero mi esposo no se encuentra en ninguna de estas categorías”, dijo.

A través de la plataforma ‘Go Fund Me’, se ha puesto en marcha una campaña para recaudar fondos y ayudar a la familia.