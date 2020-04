La cifra de muertos por coronavirus en España en las últimas 24 horas baja a 288

Los fallecidos por coronavirus en España ascienden este domingo a 23.190, tras registrase 288 nuevas muertes en las últimas 24 horas, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. Además, un total de 98.732 personas se han curado, lo que supone 3.024 nuevos pacientes que han superado la enfermedad desde este sábado. Hasta el momento, en España se han notificado un total de 207.634 casos confirmados de Covid-19 por PCR.

No obstante, este pasado sábado el total de contagiados por coronavirus ascendía a un total de 223.759, ya que no solo se tenían en cuenta a los confirmados por PCR, sino a los positivos con test de anticuerpos. Tal y como ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, este cambio de criterio a la hora de contabilizar el número de contagiados en España, se debe a que era “más interesante concentrar la atención” en estos datos (confirmados con PCR) y no “distraer” la atención “con otros datos que son de difícil interpretación”, como es el caso de los test de anticuerpos. “No hay ningún afán de modificar datos”, ha advertido.

“CLARA TENDENCIA A LA BAJA”

Durante la rueda de prensa diaria para informar sobre la pandemia en España, Simón ha admitido que los datos dados a conocer este domingo “muestran una clara tendencia a la baja”. En este sentido, ha asegurado que los 1.729 nuevos casos confirmados de coronavirus suponen un incremento del 0,8%, cuando hace un día este incremento era del 1%. “Estamos en unos números que no veíamos desde hacía unas semanas”, ha celebrado.

Con respecto al número diario de fallecidos, señala que registrar en un día menos de 300 muertos indica una “dirección clara favorable de la evolución de la epidemia”, al registrar un 1,3% de incremento. ”Estas tendencias se observan desde hace varias semanas”, ha explicado Simón, que dice que gracias al ”esfuerzo” realizado por todos se tiene que observar esta tendencia de manera “sostenida” en los “próximos días”.

LA COMUNIDAD DE MADRID SIGUE SIENDO LA CCAA MÁS AFECTADA

Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid sigue siendo la que más fallecidos por COVID-19 ha registrado en las últimas 24 horas, con un total de 7.922 fallecidos, siendo también la comunidad que más incremento ha registrado (74 muertos más), seguido de Cataluña, con 4.566; Castilla-La Mancha, 2.330; Castilla y León, con 1.666; País Vasco, 1.230; Comunidad Valenciana, 1.186; y Andalucía, con 1.145.

Por debajo del millar de fallecidos se sitúan: Aragón, con 712; Navarra, con 431; Extremadura, con 422; Galicia, con 394; La Rioja, con 315; Asturias, con 249; Cantabria, con 183; Baleares, con 175; Canarias, con 131; Murcia, con 127; Ceuta con 4; y Melilla con 2.

La Comunidad de Madrid también es la región con mayor número de infectados por coronavirus, con un total de 59.126 contagiados (solo confirmados con prueba PCR); seguido de Cataluña, con 46.811; Castilla y León, con 16.222; Castilla-La Mancha, con 15.609; País Vasco, con 12.455; Andalucía, 11.774; y Comunidad Valenciana, con 10.160.

Por debajo de los 10.000 contagiados se sitúan Galicia, con 9.176 (esta comunidad también tiene en cuenta los test de anticuerpos); Aragón, con 4.955; Navarra, con 4.712; La Rioja, con 3.861; Extremadura, 2.736; Asturias, 2.249; Canarias, 2.167; Cantabria, 2.083; Baleares, con 1.854; Murcia, con 1.474; y Ceuta y Melilla, con 100 y 110 confirmados, respectivamente.