¡Ojo! Empresas que ofrecen servicios de desinfección ante el coronavirus que no son eficaces

La Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) desaconseja el uso de dióxido de cloro y ozono en la desinfección del aire y superficies frente al coronovirus. En cuanto al empleo de túneles y arcos desinfectantes de ozono que se están utilizando sobre personas, indican que “actualmente no existe en España ningún producto biocida que esté autorizado por el Ministerio de Sanidad para su empleo mediante nebulización sobre las personas”.

“Muy al contrario, los profesionales que aplican cualquier producto biocida han de estar protegidos con los equipos de protección personal adecuados a la categoría de peligrosidad del producto”, insisten a través de un posicionamiento publicado este viernes sobre desinfectates de pulverización sobre las personas contra el Covid-19.

Estos expertos indican que “ahora más que nunca es fundamental llevar a cabo una limpieza y desinfección exhaustiva de las superficies con las que se entra en contacto para prevenir el contagio, mitigar la expansión del virus y contener la propagación de la enfermedad del Covid-19”.

Así, en la situación actual de crisis sanitaria, SESA ha detectado un “incremento considerable” de empresas que están ofertando servicios de desinfección de espacios públicos y privados, edificios, viviendas, oficinas y vehículos con productos viricidas que ”no han demostrado eficacia frente a virus y por consiguiente no están autorizados ni registrados en España”.

Por esta razón, aclaran que los productos viricidas autorizados y registrados en España que han demostrado eficacia frente al virus atendiendo a la norma UNE-EN 14476, que evalúa la capacidad viricida de los antisépticos y desinfectantes químicos, son los que se encuentran en el Listado de Viricidas para uso ambiental (TP2), uso en la industria alimentaria (TP4) y para su uso en la higiene humana (TP1), publicado por el Ministerio de Sanidad. En ese listado hay productos viricidas de uso por el público en general, que junto con los detergentes y limpiadores se pueden comprar en los supermercados para uso doméstico, y son los productos que pueden utilizar las empresas de limpieza.

El resto de productos biocidas, es decir, los que están autorizados para ser usados por personal profesional y por personal profesional especializado, requiere “una serie de conocimientos y/o capacitación establecida en la normativa sanitaria sobre capacitación para la aplicación de biocidas”. ”Estos productos son utilizados por las Empresas de Servicios Biocidas a terceros inscritas en el Registro Oficial de Servicios Biocidas de las Comunidades Autónomas (ROESB). Estas empresas están sujetas a inspecciones sanitarias, disponen de personal técnico cualificado para el desempeño de su trabajo, y se autorizan conforme a la legislación nacional y autonómica”, insisten.

También pueden utilizar estos productos las Unidades NBQ de las Fuerzas Armadas y la Unidad Militar de Emergencias, que han sido expresamente autorizados por el Ministerio de Sanidad mientras se mantenga el estado de alarma decretado por el Gobierno de España.

“La diferencia entre los productos biocidas con acción viricida autorizados para uso doméstico y para uso por personal profesional especializado radica, por una parte, en la mayor concentración de estos últimos, lo que garantiza su alta eficacia, por lo que han de aplicarse por personal cualificado provisto de los equipos de protección individual necesarios, y siempre en ausencia de personas”, argumentan.

“Y por otra, en la forma de aplicación, como es el caso de la vía aérea que deviene altamente eficaz para mitigar la expansión del virus y contener la transmisión de la enfermedad, mediante el empleo de equipos de nebulización y micronebulización, que dispersan el producto en forma de una niebla actuando sobre todas las superficies del establecimiento con rapidez, y accediendo a zonas que con las técnicas de aplicación manual sería muy difícil”, añaden.

Finalmente, precisan que hay dos productos, el ozono y el dióxido de cloro, que “tal vez por error se están utilizando como viricidas, sin estar constatado que lo sean, lo que puede suponer una falsa sensación de seguridad a los ciudadanos, ya que en ambos casos no se ha demostrado esta acción”.

“El ozono se encuentra en la actualidad en revisión por la Agencia Europea de Productos Químicos. Se trata de una sustancia oxidante generada in situ que tiene numerosas aplicaciones industriales, pero en el caso que nos ocupa, al no haber sido evaluada aún por la Unión Europea para su uso como desinfectante de uso ambiental, se desconocen las dosis necesarias para garantizar su eficacia como viricida y los efectos para la salud que estas concentraciones pueden desencadenar

El dióxido de cloro es un buen bactericida y fungicida pero no viricida. No se encuentra en el Listado de productos viricidas autorizados en España por el Ministerio de Sanidad, y no puede utilizarse como tal“, concluyen.