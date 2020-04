Además ha especificado cómo es el proceso de un contagiado. “Identificamos nuevos contagios, pero entre el momento que una persona se infecta e inicia síntomas pasan 5-6 días. Desde que el paciente percibe los síntomas y acude al médico, pasan otros 6-7 días y luego hay que hacer el diagnóstico y hacer la comunicación. Los contagios que notificamos hoy se produjeron hace alrededor de 15 días. En parte vienen de periodos anteriores a los que estamos observando ahora” ha explicado Simón. “Todo este proceso hace que los más de 1.000 casos registrados en Madrid no son registrados hoy o ayer. A medida que vamos teniendo más información, podemos ubicar mejor estos casos. Progresivamente se irá definiendo cómo va a ser la siguiente fase” añadía el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio.

Tras seis semanas de confinamiento, parece que España va camino de la estabilización ©EuropaPress

Durante el turno de preguntas, Fernando Simón ha sido preguntado por las secuelas que deja el Covid-19 en los afectados, así como cuáles son los órganos a los que principalmente ataca el virus. “En cuanto a las posibles secuelas en otros aparatos que no sea el respiratorio, se pueden ver afectados muchos órganos. Hay pacientes con problemas de corazón, en el sistema digestivo o urinario. Es un virus que está generando un cuadro clínico más amplio respecto a otros virus. En cuanto a las secuelas, estamos empezando a valorar. De momento no hay información sólida”.

El proceso a seguir en el proceso de desescalada también ha sido uno de los temas claves de esta comparecencia, tema que, una vez más, Fernando Simón ha tratado de explicar con la mayor cautela posible. “Hay que valorar dos aspectos: tener las capacidades de poder responder mejor a un rebrote y luego hay parámetros que pueden permitir la desescalada, entre los que entra el nivel de transmisión, valorar cuánto tiempo ha pasado desde la última transmisión... Todos los detalles sobre las cifras se están discutiendo a nivel nacional e internacional. Hay que evaluar cómo evoluciona la epidemia y cómo responder si las medidas provocan un aumento de casos no esperado”.