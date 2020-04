A estas alturas, cualquier solución que nos ayude a llevar mejor el aislamiento por coronavirus es bienvenida. Sin embargo, a veces, estas fórmulas pueden dar lugar a divertidas venganzas. Este es el guion de la historia protagonizada por este padre y sus retoños: decidió responder a las bromas de su hija pequeña con una carta falsa de Boris Johnson en la que anunciaba una peculiar medida escolar que no les hizo mucha gracia.

Fue el propio Liam el que publicó en su cuenta de Twitter la misiva que escribió para convencer a las dos niñas de que el primer ministro del Reino Unido había decidido que tendrían que ir a la escuela los siete días de la semana cuando todo volviera a la normalidad. La idea estuvo inspirada por las burlas de la más pequeña: “Me ha estado hablando sobre la semana de las bromas y nos ha estado haciendo inocentadas durante todo el día. Poco sabe ella, su padre es el maestro”.

Las niñas investigaron cómo de real era la medida ©Twitter: Liam Schwitz (@sentientbomb)

Para ello redactó un escrito supuestamente firmado por Boris Johnson, donde analizaba la situación actual provocada por el Covid-19 y las consecuencias que está teniendo para la docencia: “Gracias por todo lo que has hecho hasta ahora para mantener a tu hijo en casa durante el periodo de cuarentena. Juntos venceremos a este virus mucho más rápido y podremos volver a la normalidad lo antes posible. Desafortunadamente, si se queda en casa significa que puede haber perdido más de 50 días de escuela”.

Una investigación para averiguar la verdad

El primer ministro creado por Liam para bromear con sus hijas habría tomado una decisión que no hizo gracia a las pequeñas de 8 y 11 años: “Me gustaría aprovechar para asegurar que estamos haciendo todo lo posible para garantizar que la educación de su hijo se mantenga y no se vea afectada por la pandemia. Por ello, cuando las escuelas vuelvan a abrir, recuperaremos el tiempo perdido no sólo enseñando a sus hijos de lunes a viernes, sino también haciendo obligatorio que asista a la escuela los sábados y domingos durante los primeros 6 meses”.

Preguntaron a sus amigos qué sabían sobre las clases ©Twitter: Liam Schwitz (@sentientbomb)

La reacción de las niñas no se hizo esperar: pusieron en marcha toda una investigación para averiguar si aquellas palabras eran ciertas e, incluso, preguntaron a sus compañeros por ello. Su padre iba retransmitiendo sus pasos a través de un gracioso hilo en el que también narró que acabaron descubriendo la broma. Eso sí, Liam dudó hasta el último momento en decírselo ese mismo día o esperar un tiempo ya que tanto él como las redes estaban divirtiéndose de lo lindo.