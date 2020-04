La cifra de fallecidos por coronavirus en España sufre una ligera subida: 440 en las últimas veinticuatro horas

Los casos de Covid-19 en España se elevan a 213.024, lo que supone 4.635 más que este miércoles, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Un total de 22.157 personas han muerto (440 en las últimas 24 horas), mientras 89.250 ya se han recuperado (3.335 dados de alta este viernes). Así, el número de muertes sigue creciendo de forma muy ligera, como en los últimos días, cuando se produjeron 435 y 430 fallecimientos. En positivos, se produce un gran incremento con respecto a ayer (4.211). El número de recuperados se mantiene en cifras similares a este miércoles, aunque descienden suavemente (3.401). Entre los nuevos casos confirmados hay 1.202 profesionales sanitarios más que la víspera, con lo que suman 34.355 desde el inicio de la pandemia, el 16,12 % del total.

La cifra de fallecidos con coronavirus ha vuelto a experimentar este jueves, por tercer día consecutivo, una ligera subida (@Getty Images)



A pesar de este ligero repunte, los técnicos sanitarios han vuelto a insistir en que este aumento se debe a que se están haciendo muchas más pruebas diagnósticas, muchas de ellas serológicas a pacientes muy leves, que este miércoles sumaron prácticamente la mitad de los nuevos positivos. Una valoración compartida por Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio. “Hay que interpretar estos nuevos datos con mucho cuidado, porque al incrementarse el número de pruebas tenemos un incremento relativo de casos, aunque sea mejor de lo esperado” ha señalado en su comparecencia diaria.

📄Datos actualizados de #COVID19



📉Situación actual: https://t.co/skv9oHroYj



➡️Puedes encontrar información más amplia y explicación técnica de los datos por CCAA en este enlace: https://t.co/647qN5nMuN#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/m0smlMj9Si — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 23, 2020



Fernando Simón, quien se ha convertido ya en el portavoz de la crisis del coronavirus en nuestro país, también se ha pronunciado sobre el estudio que se está llevando a cabo sobre el virus en el Instituto Carlos III y que podría ser bastante decisivo a la hora de conocer el comportamiento del Covid-19. “El estudio es muy interesante. El Instituto indica que el virus original que salió de China a medida que se va reproduciendo se pueden producir modificaciones del ADN. Es cierto que hacia mediados de febrero se ha detectado una divergencia de algunos virus que entran en España en comparación con el original. Eso no implica que el virus tuviera que estar en España en ese momento o más tarde. Si juntamos esta información con la evolución epidemiológica de la epidemia, el aumento en España en la segunda semana de marzo se debe a infecciones que se produjeron a finales de febrero. Eso es coherente con lo que dice el Instituto. Es posible que en España hubiera casos asintomáticos que se nos escaparon. No hubo un paciente cero. A partir de esa última semana del mes, cuando los países cercanos empezaron a detectar casos, tenemos la enfermedad reconocida” ha señalado el experto.

España continúa a la cabeza europea en número de contagios, el segundo del mundo tras Estados Unidos, donde son más de 800.000 (@EFE)



En cuando al proceso de desescalada, Simón ha preferido no aventurarse y guardar cierta cautela, a la vez que ha puntualizado que para el desconfinamiento no es necesario solo que el ratio de reproducción sea 0: “La capacidad de diagnóstico y seguimiento de los casos tiene que ver con el número de casos brutos. No es cuestión solo del número de reproducción, son varias variables que hay que tomar en cuenta. Algunos factores no se pueden garantizar en todas las comunidades, otros en ninguna”.