Muere el Príncipe Gitano a los 88 años por coronavirus

Enrique Castellón Vargas, cantaor, bailarín y actor conocido artísticamente como el 'Príncipe gitano', ha muerto en la madrugada este miércoles 22 de abril a los 88 años a causa de la Covid-19, según ha confirmado a Europa Press su hija, Lola Castellón. Conocido por su mítica versión de la famosa canción de Elvis Presley 'In the ghetto' o por el tema 'Obí, obá', ha fallecido cuatro años después que su hermana y famosa bailarina Dolores Vargas, que era conocida como 'La terremoto'.

Enrique Castellón Vargas, 'El Príncipe Gitano', ha fallecido este miércoles a los 88 años a causa del coronavirus (Europa Press)

Nacido en 1932 en Valencia, debutó a los 14 años en el Teatro Calderón de Madrid en el mismo espectáculo que Lola Flores y, con sólo 15, formó su primer proyecto bajo el nombre de 'Pinceladas', convirtiéndose en gran figura en los años cincuenta. Desde entonces, una extensa e intensa carrera artística con multitud de grabaciones musicales y participación en películas como 'El milagro del cante' (1967), 'El alma de la copla' (1965) y 'Veraneo en España' (1956).

Más allá de sus muchos logros profesionales y artísticos, el Príncipe Gitano permanece en la memoria colectiva por haber interpretado la famosa canción de Elvis Presley 'In the ghetto' con su particular inglés en una actuación en TVE.

La grabación de aquella actuación resurge cada cierto tiempo, por lo general como motivo de chanza, si bien con el paso de los años terminó adquiriendo un cariz tremendamente audaz, original y rompedor. Como era, en definitiva, el Príncipe Gitano.