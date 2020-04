El vaquero más famoso de Nueva York en el centro de la polémica tras resistirse a abandonar Times Square en medio de la pandemia

Parece que ni una pandemia global es capaz de evitar que Robert John Burck, más conocido como “Naked Cowboy” deje de cantar en Times Square. A pesar de que prácticamente no hay turistas en este emblemático lugar, el artista callejero de 49 años, se resiste a abandonar el lugar. Burck, que ha añadido una mascarilla a su peculiar atuendo, ha sido criticado por muchos por no cumplir con las norma de quedarse en casa.

El ‘Naked Cowboy’ de Nueva York continúa con sus actuaciones callejeras pese a la pandemia (© GettyImages)



Sin embargo, a pesar de que su actitud no ha sido vista con buenos ojos, el “cowboy” ha intentado defenderse, aunque parece, que sin demasiado éxito. “No he faltado un día en 20 años, seis meses y 28 días, a menos que estuviera viajando para actuar como el Naked Cowboy” alrededor del mundo” ha señalado a la revista Rolling Stone. “Mi decisión de quedarme en Times Square durante la el Covid-19 no es diferente a salir todos los días cuando hay 19 grados, hay una tormenta de nieve, llueve o estamos atravesando una ola de calor, no importa” añadía el artista callejero.

La actitud del popular ‘cowboy’ ha sido criticada por muchos que no ven el sentido de que continúe cantando en la calle (©GettyImages)



Pero por si esto no fuera suficiente polémico, teniendo en cuenta que Nueva York, es la ciudad del mundo más golpeada por el coronavirus con casi 15.000 muertos, el vaquero recurría a sus redes sociales para escribir: “Los Estados Unidos han reabierto sus negocios. Trump 2020. El Coronavirus está muerto”.

Sin embargo, y a pesar de que sus palabras han caído como un jarro de agua fría entre muchos de sus fans, Burck no se toma el virus a la ligera; su esposa, Patricia Cruz hace las compras con mascarilla y guantes y Burck solo va de Times Square a su residencia. y su hogar. Además también se frota regularmente las manos con gel hidroalcohólico y mantiene la distancia social. “Nunca había visto la ciudad tan limpia. Se parece a Texas ”, ha señalado el artista.