El presidente se ha defendido de las críticas que Casado ha dirigido contra su gestión, asegurando que para la comunidad científica en todo el mundo el nuevo coronavirus y la enfermedad que causa (COVID19) es aún un “iceberg”, en el sentido de que es más la parte que está sumergida que a la vista, por lo que ha instado al PP a que no saque conclusiones precipitadas de los datos sobre el efecto del coronavirus en nuestro país hasta no tener una fotografía global más completa. Pero sobre todo le ha pedido que no use el impacto de la enfermedad en España como ”arma arrojadiza” contra el Gobierno.

En este sentido, ha propuesto pensar entre todos qué sistema de salud queremos “para el futuro”, una vez comprobado que éste, así como el número de camas y de UCI, son elementos que inciden en los efectos de una epidemia como ésta. ”En España en algunas Comunidades Autónomas más que en otras hemos estado al borde del colapso, sin señalar a nadie”, ha deslizado, en alusión al impacto mayor de la epidemia en la Comunidad de Madrid.