“El número de fallecidos está bajando, pero sigue siendo una cifra que nos preocupa” ha señalado Fernando Simón en la comparecencia de los responsables técnicos de la crisis del Coid-19. “ Los fallecidos hoy representan un incremento del 2,1% en comparación con ayer. El 50% de los ingresados en la UCI pertenecen a una única comunidad autónoma” ha añadido director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio, quien no ha especificado cual. “Hay autonomías con una incidencia muy baja y muy cerca de una situación relativamente controlable” ha dado a conocer Simón.

Sanidad realizará test de inmunidad a miles de personas en todo el país para descubrir qué porcentaje de población ha superado la Covid-19 ©GettyImages

En referencia al proceso llamado de desescalada y que conllevaría la “relajación” de algunas de las estrictas medidas establecidas bajo el estado de alarma, el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio señalaba: “El incremento de casos confirmados es del 2%. Solo tres comunidades tienen incremento por encima del 6%. Progresivamente se irán proponiendo medidas que nos llevarán despacito a la normalidad en cuanto a la movilidad. Los cambios en movilidad deben ir acompañados por la observación de las medidas de protección durante unas cuantas semanas”.

Sanidad considera que en varias comunidades la epidemia está en una “situación relativamente controlable” ©GettyImages

Fernando Simón ha sido preguntado durante esta rueda de prensa por los estudios de seroprevalencia que indicarían pautas a seguir en cuanto a la propagación del virus. Con la cautela que le caracteriza, el experto señalaba: “El estudio de seroprevalencia no es fácil. No tengo todo el detalle del calendario previsto, pero sé que ha habido algunos retrasos. Es muy importante saber el número real de personas infectadas, pero no es el último parámetro necesario para empezar un proceso de cambio para controlar la pandemia. También hay que valorar la transmisión real en este momento, entre otros. Se debe unir también a la capacidad instalada asistencial para que el sistema sanitario no vuelva a sufrir la misma presión ante posibles riesgos”.

“El desarrollo va a estar guiado por el Instituto de Salud Carlos III, pero con una colaboración muy estrecha con las comunidades. Esto ha sido una de las causas de los retrasos. Pero el estudio va adelante. Se va a hacer en varias fases y los resultados parciales se tendrán desde las primeras acciones, pero no les puedo dar una fecha” ha terminado añadiendo el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio