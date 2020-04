La firma española de moda inteligente Sepiia se suma al movimiento #yomequedoencasa y ayuda a sobrellevar el confinamiento con prendas inteligentes y tecnológicas que no huelen, no se manchan y no se arrugan, diseños que reducen el impacto medioambiental, ya que ahorran un 70 por ciento los lavados. Camisetas, polos y camisas para hombres y mujeres que permiten vivir el confinamiento por la pandemia del coronavirus con prendas inteligentes que combinan funcionalidad, confort y tecnología. Sepiia reinventa el estilo de vestir en casa con sus prendas técnicas para crear looks cómodos y estéticos, aptos para trabajar online y mantener buena presencia en la videollamadas.

La alerta sanitaria, y las medidas que se están llevando a cabo por parte del Gobierno, obligan a cambiar la rutina diaria y a afrontar una nueva realidad desde el confinamiento.

La moda no solo se renueva, evoluciona con la idea de aportar confort y de ser más sostenible. Primero fueron las prendas que no se arrugan, luego las que no se manchan y ahora, durante el confinamiento, llegan las camisas “wellness” -bienestar- con partículas de biocerámica que rebajan el estrés y reducen el cansancio.

Tecnología y moda vuelven a trabajar juntas, y en esta ocasión, alumbran un nuevo tejido que “hace que te sientas mejor”, ha dicho este lunes a EFE Federico Sainz, CEO de Sepiia.

La tecnología del tejido permite reducir en hasta un 70 por ciento el lavado de las prendas ©GettyImages

La búsqueda de un equilibrio entre mantener un buen estado de ánimo y llevar la cuarentena con el mayor optimismo posible se convierte en un auténtico desafío.

Ante este cambio de paradigma, las prioridades en este sentido cambian y prima no solo “la comodidad sino también la calidad, los tejidos de las prendas, la forma en que se adaptan a nuestro cuerpo y las sensaciones que producen”, añade Federico Sainz. Por ello, las prendas de Sepiia se convierten en el aliado perfecto para vivir un confinamiento más llevadero y, sin duda, más confortable.

Gracias a la tecnología textil como base de negocio, las camisas, polos o camisetas no acumulan malos olores, no requieren plancha y repelen las manchas. Las prendas de Sepiia reducen hasta un 70% los lavados de las prendas.

Gracias a la innovación, esta firma española rompe con el modelo lineal establecido en la sociedad de usar y tirar y fomenta un uso responsable con prendas pensadas para “resistirlo todo”, apostando así por la sostenibilidad como parte fundamental del modelo de negocio.

“Nuestras prendas son un 20% más transpirable que una prenda de algodón, conseguimos que las marcas de sudor en el tejido sean imperceptibles, evitando el contraste de color entre las partes húmedas y las secas”, explica.

Además, las fibras cuentan con una morfología especial que ayuda a que el tejido se seque rápidamente “para el máximo rendimiento y durabilidad de las prendas”.