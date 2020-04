La propuesta de Cataluña para que los niños salgan a la calle

El Govern catalán ha aprobado este sábado plantear al Gobierno que permita que a finales de la próxima semana los niños puedan salir de casa por turnos de edad, a partir de las 12.00 horas, manteniendo precauciones, como las distancias, usar mascarillas, no entrar en tiendas y que sean paseos cortos. En estas salidas, según la propuesta de la Generalitat, los niños no podrán ir a parques ni utilizar elementos lúdicos ni deportivos, ni tampoco consumir bebidas o alimentos en el exterior, así como entrar en los establecimientos abiertos para evitar aglomeraciones.

Hasta los 16 años, los menores deberán ir acompañados de un familiar, y de los 16 a los 18 podrán salir solos, "pero siempre bajo responsabilidad y cumpliendo medidas de seguridad". En ningún caso se trata de "un reencuentro con la normalidad absoluta que podría tener un niño y un adolescente" sino de un plan "progresivo" que contempla un "paseo" por el entorno del domicilio para disfrutar del aire libre, ha indicado el conseller de Interior, Miquel Buch.

El conseller ha recomendado a los menores y a los adultos que los acompañen que utilicen las escaleras y no los ascensores para salir de sus domicilios. La consellera de Salud, Alba Vergés, han detallado que el plan se ha debatido y aprobado en el comité técnico del plan de emergencias de Protección Civil de Cataluña (Procicat) y que, a su juicio podría empezar a aplicarse desde "finales de semana", aunque requiere de la autorización previa del Gobierno central.

El plan de la Generalitat propone que los niños de hasta 6 años puedan salir acompañados de un adulto entre las 12.00 y las 14.00 horas; que entre los 6 y 16 años puedan hacerlo, también acompañados, de 16.00 a 18.00 horas; y los jóvenes de 16 a 18 años, que podrían salir solos, entre las 18.00 y las 20.00 horas. Vergés ha remarcado que las condiciones de este plan, de aplicarse, serían "progresivas y revisables", así como "flexibles y adaptados a las realidades territoriales y familiares del país".

Las "reglas comunes y básicas" dictadas por la Generalitat, si cuentan con el visto bueno del Estado, podrá "adaptarlas" a sus características cada "municipio, pueblo o barrio". Los menores deberían llevar mascarilla a partir de los tres años, mientras no sería obligatorio el uso de guantes, y en caso de encontrar a algún conocido se deberá interactuar con éste desde una distancia mínima de dos metros y no durante más de diez minutos.

No se permitirá que los encuentros sean "organizados" sino que, de producirse, deberán ser fortuitos. La consellera también ha recomendado caminar siempre por la misma acera de forma que quienes vayan en un sentido caminen por un lado y los que vayan en sentido contrario lo hagan por el opuesto, para que las personas no se crucen. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha recordado este sábado que los niños ya tienen permitido salir a la calle acompañados por uno de sus progenitores para hacer actividades esenciales, tal y como está recogido en el decreto del estado de alarma aprobado por el Gobierno.

El Ejecutivo determinó esta posibilidad ante la situación de algunos hogares en lo que conviven un niño y un sólo adulto. Por tanto, el menor tendría que quedarse solo en el caso de que el adulto tuviera que salir a hacer la compra o a realizar alguna otra actividad esencial. Durante la rueda de prensa del Comité Técnico del coronavirus, celebrada en la Moncloa, Simón ha sido preguntado por la opinión de los expertos sobre la propuesta de algunos partidos y asociaciones para que los menores puedan salir a la calle, tras más de un mes de confinamiento, de forma controlada y acompañados por un adulto. Simón les ha señalado que esa posibilidad ya existe "siempre que sea necesario".

En este sentido, ha celebrado que la mayoría de los padres no hayan instaurado esa "necesidad" durante la crisis y hayan estado haciendo "el esfuerzo" de mantener a los más pequeños en sus hogares durante semanas para evitar el contagio o la transmisión de la enfermedad.

De todas formas, indica que la situación de los niños se podrá "ir relajando a medida que la transmisión esté controlada a niveles suficientes en los que se pueda garantizar que la capacidad del sistema sanitario puede responder, sin llegar a su límite, a un rebrote" de la enfermedad. Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez decidirá la semana que viene si deja salir a los pequeños a la calle.