¿Alguien curado puede volver a contagiarse? La inmunidad, la gran duda acerca del coronavirus

Hace unas semanas conocíamos un dato preocupante. El Centro de Control de Enfermedades de Corea del Sur informaba que más de un centenar de pacientes a los que se consideraba curados del Covid- 19 habían vuelto a dar positivo.

El coronavirus deja un balance de más de 128.000 muertos alrededor del mundo (GettyImages)



La ciencia trabaja cada día y a contrarreloj para responder la multitud de preguntas que aún no tienen respuesta en torno a este virus, que ha infectado a más de dos millones de personas en todo el mundo. ¿Cuál es la reacción del sistema inmunológico ante el coronavirus? ¿Puede contagiarse una persona dos veces? ¿Por cuánto tiempo se es inmune al virus una vez se ha superado la infección?

Una mascarilla, objeto clave en la pandemia del Covid-19 (Pixabay)



Los científicos confían en probar que la inmunidad al virus es de al menos varios meses. El problema, a día de hoy, es que no ha pasado tiempo suficiente para probarlo, pues China lanzó la primera alerta sobre la epidemia hace apenas tres meses y medio.

En general, para luchar contra los virus tipo ARN, se requieren unas semanas para producir una cantidad suficiente de anticuerpos, que protegen del virus durante varios meses, pero, hasta el momento, eso no se puede extrapolar al Covid-19. “Solo podemos extrapolarlo a partir de otros coronavirus e incluso los datos son limitados respecto a estos”, admite Mike Ryan, director de programas de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un grupo de sanitarios se coloca de forma correcta los guantes (GettyImages)

En España, por ahora, no hay constancia de casos de reinfección, aunque existen varias teorías de por qué se han dado estos casos. La primera de ellas es que el virus podría no desaparecer e infectar de “forma crónica”, como el virus del herpes, que puede permanecer dormido y asintomático durante un tiempo. La segunda es que, como los test no son fiables al 100%, podría tratarse de un falso negativo y que el paciente no se hubiera librado en realidad del virus.