‘New York, New York’, el ‘Resistiré’ made in USA que resuena en los balcones de la ciudad de los rascacielos

Han tardado unos días, sin embargo, ayer el espíritu neoyorquino se dejó sentir en la ciudad de los rascacielos. Cientos de personas se reunieron en sus ventanas y en sus balcones para cantar desde lo más profundo de su corazón a su ciudad, a aquella que ya ha perdido más de 10.800 vidas por el coronavirus. Tras unas semanas saliendo a aplaudir a las 19.00 de la tarde en los que ellos han bautizado como “Clap Because We Care” (aplaudimos porque nos importa), ahora los neoyorquinos han puesto banda sonora a esos aplausos y si en España suena el ‘Resistiré’ en nuestros balcones, allí puede oírse el ‘New York, New York’ de Frank Sinatra.

La ciudad de Nueva York es una de las más castigadas por la pandemia superando ya los 10.500 fallecidos (© GettyImages)





Bajo el nombre de ‘New York Sings Along’, los neoyorquinos han querido rendir un homenaje a sus sanitarios, pero también a todos aquellos que, desde primera línea de batalla, luchan en contra de Covid-19.





No importa de donde vengas, ni tu color de piel, ni tu condición social, a las 19.00 todos tienen una cita, la mayoría de ellos desde el interior de sus casas y otros desde sus aceras, donde pertrechados tras sus máscaras, burlan durante algunos segundos al virus, bailando sobre sus aceras.





La iniciativa fue impulsada por el coro “Peace of Heart”, que interpretó la canción en directo a través de internet y que fue difundida por los canales de radio locales WKCR y WBAI. Robert Hornsby, uno de los integrantes del coro, ha asegurado que desde que lanzaron la iniciativa, más de 50.000 personas se han unido y otras 2.000 se han comprometido a participar. ”Como miembros de un coro que canta para unir a la gente, esta es nuestra manera de generar un mayor sentido de comunidad, sin que se deje de mantener la distancia física apropiada. Podemos alzar nuestras voces juntas en honor de quienes ponen diariamente sus vidas en peligro por mantenernos seguros y cuidar de nosotros”, dijo el codirector del coro Andrew Dykeman en un comunicado.