Fue el pasado 11 de marzo cuando Irene Montero anunció públicamente que había dado positivo en coronavirus, ahora, más de un mes después de haberse contagiado, la ministra de Igualdad ha vuelto a dar positivo en Covid-19. Así lo ha confirmado este jueves en unas declaraciones a Telecinco. Irene, que se encuentra aislada en su domicilio y trabajando de forma telemática, ha afirmado que se encuentra bien y que, de hecho, ha tenido “suerte” porque sus síntomas han sido “muy leves”. No obstante, ha explicado que todavía no hay seguridad de que no siga contagiando y que, por ello, debe permanecer aislada hasta que lo determinen las autoridades sanitarias. “Comparto con mi pareja las tareas del hogar y el cuidado de los niños, pero una de ellas es lactante todavía”, ha explicado Montero en referencia a Pablo Iglesias.

Irene Montero sigue dando positivo en coronavirus más de un mes después de su aislamiento (© GTres)



A pesar de que la ministra está cumpliendo con gran parte de sus compromisos laborales, lleva más de un mes sin poder participar en los Consejos de Ministros. El motivo es que incluso para asistir de forma telemática se tendría que desplazar a la sede del Ministerio para garantizar la seguridad de la comunicación, algo que en estos momentos es imposible llevar a cabo.

Irene Montero ha ensalzado el papel de su pareja, Pablo Iglesias, durante este aislamiento, señalando que cuenta con su ayuda en todo momento (©GTres)



Según explicó Moncloa, las videoconferencias para el Consejo de Ministros se tienen que hacer mediante líneas y mallas estrictamente verificadas por el Centro Nacional de Inteligencia, por lo que no le es posible conectarse desde su casa.