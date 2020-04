Donald Trump congela la aportación de Estados Unidos a la OMS a quien acusa del ‘encubrimiento’ del coronavirus

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó este martes, en plena pandemia de coronavirus, congelar los fondos que su Gobierno aporta a la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que lidera la respuesta contra la COVID-19. Trump emprendió esta nueva contienda cuando los casos de COVID-19 rondan los 615.000 en Estados Unidos tras sumar unos 27.000 en las últimas 24 horas y los fallecidos superan los 26.000 tras añadir este martes una cifra de 2.400, la mayor en un solo día.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es el primer financiador de la OMS (© Efe)

RELACIONADO: Estados Unidos sobrepasa los 25.000 fallecidos por coronavirus con casi 600.000 casos confirmados

Trump ya hizo público la semana pasada su descontento con la OMS por su gestión del coronavirus, pero reconoció que cortarle la financiación al organismo en plena pandemia no era, quizás, lo más oportuno. Una semana después, a Trump no le ha temblado el pulso para tomar una decisión que recuerda a su salida de la Unesco, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Acuerdo de París sobre el cambio climático o del pacto nuclear con Irán.

El presidente justificó su decisión por la oposición de la OMS al cierre de fronteras para combatir la propagación del virus, por no haber actuado antes y por haber no solo confiado, sino también “alabado”, al Gobierno de China, algo que él también hizo semanas atrás. La ciudad de Nueva York, el epicentro del coronavirus en EE.UU., anunció la inclusión de 3.700 muertos a los que no se les había realizado la prueba del coronavirus al registro oficial de fallecidos por la pandemia, que era de 7.900.

RELACIONADO: Estados Unidos supera los 200.000 contagios y se acerca a los 5.000 muertos

Con la inclusión de estas 3.700 personas, el balance de muertos por coronavirus solo en la ciudad de Nueva York alcanza los 11.000, aunque los datos exactos aún no han sido actualizados. Con esta nueva información las personas muertas en todo el país serían ya unas 30.000.

Por otro lado, Donald Trump alcanzó este martes un acuerdo de rescate de unos 25.000 millones de dólares con las principales aerolíneas de pasajeros estadounidenses, uno de los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19. El dinero del rescate sale del paquete de estímulo económico de 2,2 billones de dólares pactado y aprobado a finales del pasado marzo por la Casa Blanca y el Congreso, el mayor de la historia de Estados Unidos.

Esta decisión se lleva a cabo debido al descontento de Donald Trump con la gestión del Covid-19 (©Efe)

Las aerolíneas que reciban este dinero -American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines y Southwest Airlines, entre otras, deberán mantener en nómina al 90 % de su plantilla y entregar al Gobierno parte de su propiedad en forma de participación patriomonial o deuda prioritaria.

RELACIONADO: Más noticias sobre la situación en Estados Unidos en 'Tu Otro Diario'

Además, Dakota del Sur, un estado con apenas casos de coronavirus hasta hace unos días y uno de los pocos sin medidas de confinamiento, ha visto como la pandemia entraba en sus fronteras. El brote estalló en la planta procesadora de carne Smithfield en Sioux Falls, responsable del 5 % del cerdo que consume Estados Unidos y donde 300 de sus 3.700 empleados han dado positivo por coronavirus.

La planta ha cerrado, amenazando la cadena de suministro de carne de cerdo en Estados Unidos, pero la gobernadora del estado, la republicana Kristi Noem, se resiste a imponer una orden de confinamiento y sostiene que “Dakota del Sur no es Nueva York”.