Fernando Simón reaparece tras superar el coronavirus

“Estoy encantado de poder estar de vuelta para apoyar en lo que me toque con el objetivo de controlar la epidemia”. Con estas palabras es como ha regresado Fernando Simón a la comparecencia diario de los responsables técnicos de la crisis del Covid-19 que se vio obligado a abandonar el pasado 27 de marzo tras dar positivo en coronavirus. Ahora, y tras pasar catorce días aislado en su domicilio, el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, ha regresado a Moncloa.

Aprovechando su recuperación, Fernando Simón ha mandado apoyo a los sanitarios asistenciales por su “excelente trabajo” y a los pacientes que todavía están enfermos (© GettyImages)



Durante esta reaparición y tras haber participado en más de una ocasión en la rueda de prensa de manera telemática durante su convalecencia, Simón ha relatado cómo ha vivido la enfermedad, aunque bien ha recalcado que los síntomas son diferentes en cada persona. “Mi enfermedad ha sido bastante leve, un poco de fiebre los primeros días. Tos persistente, aunque es algo que tengo crónico, solo he tenido un poco más. Tenía sueño constantemente, aunque después de dos meses y medio sin dormir igual no es achacable al coronavirus. No puedo dar consejos, hay una variabilidad muy importante de cuadros clínicos” ha contado el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias.

“Mi enfermedad ha sido bastante leve, un poco de fiebre los primeros días” ha señalado Fernando Simón en su reaparición pública (©Custom)

Además, Fernando Simón ha querido agradecer la labor de los sanitarios, a quienes no ha dudado en agradecer el duro trabajo que están realizando estos días. “Mi apoyo para mis colegas asistenciales por el trabajo que están haciendo. Y para los enfermos, que pueden acabar siendo graves, pero que muchos se curan, mi solidaridad“ ha apuntado Simón.

Durante su ausencia, la encargada de sustituirle de manera presencial ha sido la doctora María José Sierra, aunque la de Simón no ha sido la única baja que se ha producido en este en el Comité Técnico de Gestión ya que actualmente es la subdirectora general de la Policía, Pilar Allúe, quien sustituye a su compañero José García Molina, quien también ha tenido que aislarse tras presentar síntomas desde el sábado pasado. García Molina entró en el Comité Técnico de Gestión en sustitución a su vez del Director Adjunto Operativo de la Policía, José Ángel González, que también dio positivo en coronavirus, como el DAO de la Guardia Civil, Laurentino Ceña.