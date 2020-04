Nuevo repunte de las muertes por coronavirus en España: 527 en el último día

Como viene siendo habitual desde hace ya más de cuatro semanas, los martes han pasado a ser los días más desalentadores en la lucha contra el Covid-19, ya que es cuando se conocen con exactitud la cifra de fallecidos acaecidos durante el fin de semana. Es por ello que España ha experimentado un repunte en el número de muertes, situándose estas en las 567, por lo que la cifra total de decesos se eleva ya a 18.056. El número de contagiados ha aumentado en 3.045 en las últimas veinticuatro horas y alcanza los 172.541 desde el inicio de la pandemia, según los datos del ministerio de Sanidad facilitados hoy. La cifra de personas curadas y que siempre son las que aportan algo de luz a esta tremenda tragedia es de 67.504.

El Ministerio de Sanidad ha vuelto a registrar un breve descenso de los contagios de coronavirus, aunque los decesos han repuntado (© GTres)



En la comparecencia diaria llevada a cabo por el comité de responsables técnicos de la crisis del Covid-19 se ha dejado entrever cierto positivismo, pues a pesar de que las cifras de fallecidos siguen siendo muy elevadas, la tendencia es buena. Así lo ha puesto de manifiesto, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, quien ha reaparecido de nuevo en público tras haber superado el coronavirus. “Las tendencias de los datos son similares a los últimos días. Es una semana peculiar por varios días festivos. Los datos de hoy hay que valorarlos con cuidado. La tendencia es buena. Me hubiera gustado tener más curados que contagiados, pero no ha sido posible hoy” ha señalado.

Intentando aferrarse a la esperanza pero sin despreciar el índice en las cifras, el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias ha continuado diciendo: “Llevamos tiempo hablando de un descenso de nuevos casos. Hay una muy buena dirección en la evolución. Son datos de notificación, que tienen un retraso con respecto a la transmisión real. Ahora mismo volvemos al periodo de confinamiento previo, el que ha tenido responsabilidad en el descenso. Seguimos teniendo una cantidad no despreciable de casos, unos 3.000 nuevos notificados. La mayoría en aislamiento, pero no sabemos si el nivel de transmisión es acorde al descenso o no. Incluso podría estar por encima”.

RELACIONADO: La OMS advierte que el virus no desaparecerá y vaticina ‘una nueva realidad’

En cuanto a las aglomeraciones actuales en las UCI, Fernando Simón ha declarado: “Las UCI están mejor que la semana pasada, pero siguen bajo un alto estrés. Se mantiene estable el número de camas utilizadas, pero es que se han aumentado mucho este número de camas en las últimas semanas”.

RELACIONADO: China inicia los ensayos clínicos de 2 posibles vacunas contra el coronavirus

La Comunidad de Madrid sigue siendo la autonomía más afectada, con 48.048 positivos, de los que 6.568 han fallecido, 26.247 se han recuperado y 1.299 están en estos momentos en cuidados intensivos. En Cataluña se han notificado 35.197 casos, con 3.666 muertes, 15.967 dados de alta y 2.775 personas que han ingresado en UCI desde el inicio de la epidemia en España. La tercera posición la ocupa, Castilla-La Mancha, donde se han alcanzado los 14.329 contagiados, 1.714 muertes, 2.943 curados y 486 ingresos totales en cuidados intensivos.