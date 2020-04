Intentando aferrarse a la esperanza pero sin despreciar el índice en las cifras, el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias ha continuado diciendo: “Llevamos tiempo hablando de un descenso de nuevos casos. Hay una muy buena dirección en la evolución. Son datos de notificación, que tienen un retraso con respecto a la transmisión real. Ahora mismo volvemos al periodo de confinamiento previo, el que ha tenido responsabilidad en el descenso. Seguimos teniendo una cantidad no despreciable de casos, unos 3.000 nuevos notificados. La mayoría en aislamiento, pero no sabemos si el nivel de transmisión es acorde al descenso o no. Incluso podría estar por encima”.

En cuanto a las aglomeraciones actuales en las UCI, Fernando Simón ha declarado: “Las UCI están mejor que la semana pasada, pero siguen bajo un alto estrés. Se mantiene estable el número de camas utilizadas, pero es que se han aumentado mucho este número de camas en las últimas semanas”.

La Comunidad de Madrid sigue siendo la autonomía más afectada, con 48.048 positivos, de los que 6.568 han fallecido, 26.247 se han recuperado y 1.299 están en estos momentos en cuidados intensivos. En Cataluña se han notificado 35.197 casos, con 3.666 muertes, 15.967 dados de alta y 2.775 personas que han ingresado en UCI desde el inicio de la epidemia en España. La tercera posición la ocupa, Castilla-La Mancha, donde se han alcanzado los 14.329 contagiados, 1.714 muertes, 2.943 curados y 486 ingresos totales en cuidados intensivos.