Así empezó todo. Después de esta curiosa presentación, Jeremy quiso ir un paso más allá: mandó a Tori su número de teléfono. ¿Cómo? Con un dron que voló desde su casa hasta la azotea. Ella le escribió, empezaron a hablar y él no se lo pensó dos veces: le pidió una cita. Todo un reto teniendo en cuenta el confinamiento. Para ello, contaron con la ayuda de la compañera de piso de la chica: ‘Estaba en el tejado y yo en mi balcón con una escena similar: una mesa pequeña, vino y comida. Durante la cita estábamos conectados en una videollamada en Facetime y podíamos vernos y saludarnos el uno al otro’.

Su primera cena fue a distancia. ©Instagram: jermcohen

Dos citas

Tras esta primera toma de contacto, ambos quisieron ir un paso más allá porque, aunque parezca imposible, lograron verse en persona sin romper las normas. Jeremy se metió en una burbuja de plástico para bajar a la calle, hablar con Tori y pasear juntos: ‘Estoy disfrutando de haber conocido a una persona increíble. Normalmente no tomo estos riesgos, pero estar encerrado en una caja me inspiró, me puso creativo y me hizo conectar con alguien más’.

Una historia de amor surgido en medio del coronavirus y que se puede seguir a través de las cuentas que ambos tienen en sus redes sociales. Y es que tienen millones de seguidores que están enganchados a los avances de su relación.