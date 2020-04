Las comuniones de mayo: aplazadas o íntimas y sin convite

La crisis sanitaria por el coronavirus afectará a la celebración de las comuniones: algunas diócesis y colegios católicos han optado por posponerlas al otoño y en el caso de que la desescalada permita que se mantengan en mayo, el oficio tendrá que ser íntimo y sin convite posterior. Como mínimo, España vivirá en estado de alarma hasta el día 26 de abril y previsiblemente habrá nuevas prórrogas. Además, se desconoce cómo se procederá a desescalar las medidas de aislamiento social y parece claro que la normalidad de celebraciones y reuniones numerosas tardará en llegar.

La Conferencia Episcopal subraya que la decisión sobre la celebración de las comuniones depende de cada diócesis y, por el momento, no ha emitido ninguna recomendación al respecto. Algunos arzobispados ya se han pronunciado, como los de Huelva y Sevilla, que las han aplazado, o la de Santander, que estimará restringir las bodas, bautizos, comuniones y entierros “a un máximo de diez personas”. No obstante, apunta que la fecha y los calendarios están a expensas de cómo evolucione la crisis sanitaria y de las indicaciones del Gobierno. Por tanto, la opción que se están tomando tanto en colegios de orientación católica como en las parroquias es la de seguir con la formación de los niños y adolescentes jóvenes a través de internet, y posponer la celebración del sacramento.

Méndez subraya que algunas parroquias ya habían propuesto, en circunstancias normales, celebrar el sacramento de la confirmación entre los meses de septiembre y diciembre con el objetivo de evitar un sobrecoste para las familias que tienen que hacer frente al pago del viaje de fin de curso, la graduación, etc. Lo que no barajan desde Escuelas Católicas es modificar la forma de celebrar tanto la comunión como la confirmación, puesto que “el aspecto comunitario y familiar es esencial para este tipo de celebraciones”.

Tras la ceremonia religiosa, el banquete es parte fundamental de la celebración de la primera comunión, incide el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Yzuel: “El elemento religioso es el eje fundamental, pero el evento del banquete es muy importante, la inmensa mayoría acaban en un acto en un restaurante”. Y esos convites ya se están posponiendo para el otoño, informa, porque muchos colegios religiosos están tomando decisiones en el sentido de retrasar estos actos al último cuatrimestre.

El portavoz de los hosteleros dice que no se puede obviar que hay una actividad económica que es consecuencia de la celebración de más de 200.000 comuniones al año, pero asegura que los clientes no tendrán ningún problema a la hora de cambiar reservas o recuperar el dinero de la señal. “No habrá ningún problema a la hora de llegar a un acuerdo con el restaurante, otra cosa es que el sitio elegido no pueda atender la demanda en la nueva fecha”, sostiene. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que no ha recibido muchas consultas sobre el tema de comuniones, recuerdan que se puede rescindir un contrato de celebración en un restaurante por el estado de alarma.

Y dispone de 60 días para ofrecer una solución concreta, fecha a partir de la cual el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato sin penalización y tiene 14 días a contar desde la finalización del estado de alarma. El consumidor tiene derecho al reembolso y a que haya una cierta flexibilidad. Se reconoce que el negocio de los banquetes y las celebraciones va a sufrir en esta crisis, pero se defiende que el de la hostelería es un sector resiliente y terminará saliendo del bache, aunque “alguno se quedará por el camino”.