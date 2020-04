El emotivo homenaje de la familia Kennedy a la nieta de Robert F. y su hijo

"Si bien no estamos en el mismo espacio, no podemos abrazarnos o besarnos, no estamos físicamente el uno con el otro, todavía están con nosotros. Y significa mucho para nosotros tenerte aquí. Y así, a través de esta llamada loca de Zoom, vamos a compartir, tocar, visitar y arrojar una luz sobre este amor por Maeve y Gideon que nos mantiene unidos", declaró Mark Baily, tío de Maeve Kennedy, al inicio del emotivo acto en honor a los dos fallecidos que ha sido retransmitido vía streming a través de la aplicación de videollamadas Zoom por la pandemia del coronavirus. Un homenaje que ha reunido a más de 3.000 personas este sábado y donde se han leído poemas, interpretado canciones y otros gestos de recuerdo.

Meve Kennedy con su hijo Gideon (David McKean).

En "Una reunión de amor y acción de gracias para Maeve y Gideon", el marido y padre de los fallecidos, David McKean, contó cómo en el primer instante que vio a Maeve se enamoró de ella y cómo ya soñaban en el principio de su relación que querían pasar el resto de sus vidas juntos. “Ese intenso amor nunca se apagó en absoluto. Simplemente creció. Se hizo más profundo, más complejo y más completo. Incorporaba nuestros triunfos y nuestras luchas y nuestra alegría y nuestras peleas y más risas de las que nadie podría esperar en su vida, y se convirtió en la base sobre la que construimos nuestras vidas", comentó McKean.

Una de las palabras que se escucharon en este acto fueron las de Doug Kennedy, tío también de Maeve, quien declaró que la familia Kennedy ha pasado por muchas pérdidas, desde madres, padres, hermanos e hijos, pero "ninguno ha perdido a alguien de la edad de Gideon". De hecho, compañeros de clase y primos del pequeño dedicaron un vídeo especial en su recuerdo.

La gente ha colgado diversos mensajes de apoyo a la familia tras esta nueva tragedia (Getty Images).

Otros familiares como la propia madre de Maeve ha compartido palabras de amor y recuerdo: "Ella traía siempre su energía elegre para cada situación difícil (..) Quería hacer la vida menos difícil para sus amigos, para su familia y para todo el mundo, y siempre quiso remontarse. Gracias por recordar sus deseos y por ayudarnos a todos a recordar lo que hizo cuando se disparó y nos inspira para siempre. Muchas gracias". El memorial concluyó con una actuación de "Spirit in the Sky" interpretado por Melissa Etheridge en guitarra.

Maeve y Gideon desaparecieron el pasado jueves tras sufrir un accidente mientras navegaban en una canoa por la bahía de Chespeake, en la costa de Maryland, cuando buscaban una pelota que se cayó al mar. Ambos fueron encontrados por los buzos días después.