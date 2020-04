Apple reinventa el ratón: así es como lo incluirá en la nueva funda del iPad Pro

Apple es una compañía diferente. Muchos de sus productos tienen una razón de ser muy particular y la marca se encarga, por lo general, de innovar anticipándose al usuario. Propone una forma de utilizar sus productos que tiene mucha lógica interna y horas y horas de diseño y desarrollo, aunque muchos usuarios no acaben de entenderlo.

Por eso, cuando Apple presentó hace unos días el nuevo iPad Pro, muchos nos fijamos en un detalle que podría pasar sin importancia: ahora la funda oficial tiene trackpad. ¿Qué quiere decir esto? Que los de Cupertino abrazan por fin la posibilidad real de que el usuario utilice su tablet con un ratón inalámbrico.

La revolución de iPadOS

Aunque hay que remontarse un poco más para entenderlo todo en contexto. Hasta el verano de 2019. En su conferencia anual de desarrolladores WWDC, Apple presentaba un nuevo sistema operativo creado ad hoc para el iPad. Por primera vez, la compañía diferenciaba su tablet de sus smartphones, otorgándole una nueva categoría gracias a un sistema operativo enriquecido.

Multitarea real, la posibilidad de usar varias aplicaciones al mismo tiempo, un ‘escritorio’ principal con widgets, un sistema propio de gestión de archivos… y, sobre todo, la apertura y posibilidades del puerto USB-C. Muchas novedades que apuntaban a un cambio de rumbo en el iPad.

Pero, sobre todos ellos, destacó una funcionalidad ‘oculta’: Apple daba vía libre en las opciones de accesibilidad para poder usar un ratón o trackpad inalámbrico con el dispositivo. Hasta entonces, la compañía se había mostrado reacia a este uso y con razón. Todo el sistema iOS está optimizado para usarse con los dedos y no con un ratón. De ahí que los iconos sean más grandes y los gestos cobren mucha más importancia.

La reinvención del ratón

Sin embargo, quizá con ese globo sonda que lanzaron en la sección de accesibilidad, la compañía empezó a darse cuenta de que el iPad ya no sería nunca más una tablet, porque se estaba empezando a convertir en una herramienta de trabajo profesional para muchos de sus usuarios.

La posibilidad de usarlo, entonces, con un ratón y un teclado externo cobraba mucho más sentido, sobre todo en aplicaciones que ganan mucho con el uso de un cursor más preciso. Es el caso de apps de creación de documentos, la propia suite Office, aplicaciones de retoque fotográfico o de edición de vídeo.

Pero Apple siempre aplica su lema de think different en todos los productos que salen al mercado y el iPad no iba a ser menos. Así que, en la nueva actualización del sistema operativo, iOS 13.4, el usuario tiene la posibilidad real de enlazar un ratón o un trackpad para empezar a usar iPadOS de una manera diferente.

Cada icono y animación del sistema han sido rediseñados para darle una auténtica funcionalidad al ratón. Tanto que, al usarlo, no tendremos el clásico puntero en forma de flecha. En su lugar, Apple ha optado por un cursor pequeño, circular y adaptable. Así, cada vez que lo pongamos sobre un botón, una celda o una barra de texto, el cursor se integrará de manera exquisita con lo que estamos pulsando. Es el equilibrio perfecto entre usar la tablet con los dedos y hacerlo con un ratón.

La nueva funda con teclado Magic Keyboard de Apple llegará en mayo y, con ella, lo hará también un trackpad dedicado que permitirá hacer uso de esta funcionalidad sin ningún añadido. Un paso de gigante para que el iPad deje de ser ‘ese iPhone con una pantalla grande’ para convertirse en algo más parecido a un portátil profesional.