Videojuegos activos para mantenerse en forma desde casa

Ahora que tenemos que pasar más tiempo en casa de manera forzosa, una de las cosas más importantes que debemos hacer es el ejercicio físico. Existen muchos vídeos en YouTube con entrenamientos y rutinas que pueden realizarse perfectamente en casa sin ningún material adicional. Pero si lo que se busca es que este entrenamiento además resulte divertido y acabe siendo adictivo, nada mejor que los videojuegos activos para moverse un poco.

Ring Fit Adventure

El primero de la lista ha sido uno de los últimos en llegar al mercado. La conocida consola Switch de Nintendo ya disponía de juegos como Sports Party, que permitían a los usuarios jugar a diferentes deportes, como golf o tenis, y moverse mientras se divertían.

Ahora, el nuevo periférico lanzado por la compañía japonesa ha permitido llevar un paso más allá este tipo de videojuegos. Se trata de un anillo con forma de volante al que se le puede acoplar uno de los mandos de la Nintendo Switch y que permite realizar todo tipo de actividades físicas.

Videojuegos de baile

Otra de las opciones más divertidas para moverse desde casa es bailar. Existe una gran cantidad de opciones de videojuegos de baile, aunque quizá el más conocido sea Just Dance, también para Nintendo Switch. Este juego lleva ya unos cuantos años demostrando que la pasión por bailar sigue teniendo tirón.

La lista de canciones se va actualizando con el tiempo y permite aprender coreografías y mover todo el cuerpo mientras se van superando cada uno de los niveles que ofrece este clásico.

Videojuegos de deporte para PS4

Pero si no tenemos por casa una Nintendo Switch y somos usuarios de PlayStation, la mejor opción para entretenernos y hacer deporte al mismo tiempo se llama Aces of the Multiverse. Este juego permite competir en una especie de cancha espacial, donde el ejercicio que hagamos lo irá marcando el podómetro incluido.

Aunque los mejores juegos de este tipo están disponibles para PlayStation VR, la plataforma de realidad virtual de la consola de Sony. Con ella se puede jugar a varios títulos, aunque uno de los más divertidos es BOX VR, un completo simulador de boxeo que permite al usuario descargar toda la adrenalina posible dando unos buenos ganchos a los rivales virtuales.

El reto es el juego

Por último, terminamos con una aplicación que no son un juego en sí misma, porque la auténtica diversión está en retarnos a nosotros mismos para conseguir el objetivo de movimiento.

Una de las mejores es Seven – 7 minutos de ejercicio. Una app que propone un reto a priori sencillo para mantenernos en forma: dedicarle siete minutos de ejercicio al día. Lo interesante es la gran cantidad de rutinas y ejercicios que consiguen que el usuario no se aburra en ningún momento mientras se pone en forma, que es de lo que se trata.