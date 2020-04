Hallan el cuerpo sin vida de Gideon McKean, de 8 años, bisnieto de Robert F. Kennedy

Tras casi una semana de incansable búsqueda, y recuperar elpasado lunes el cuerpo de Maeve Kennedy, nieta de Robert F. Kennedy, se ha encontrado también sin vida a su hijo Gideon McKean, de 8 años, este miércoles, según dijo la policía en declaraciones recogidas por la cadena de televisión 'CNN'. Los buzos hallaron al pequeño cerca de un kilómetro al sur de la casa de su abuela en Shady Side, Maryland, y a poco más de 600 metros de donde fue localizada su madre hace dos días. Además, se han desvelado las causas de la muerte de Maeve tras realizarse la autopsia.

Meve Kennedy con su hijo Gideon (David McKean).

La familia estaba pasando la cuarentena, causada por la pandemia del coronavirus, en la casa de la madre de Maeve en Chesapeake Bay. Estaban jugando en el jardín del hogar y uno de ellos pateó el balón dentro del agua, por lo que Maeve y Gideon salieron a buscarla en una canoa, pero no volvieron. “Simplemente se alejaron más de lo que lo deberían haber hecho y no pudieron regresar” ha confesado el marido de Maeve, David Mckean, al diario 'The Washington Post'.

La canoa "parecía estar empujada por los fuertes vientos", dijo la policía la semana pasada. La pareja también estaba luchando contra mares pesados, y las condiciones eran tales que "no pudieron volver a la orilla". Tras recuperar este lunes el cuerpo de la mujer, el equipo forense ha confirmado que falleció accidentalmente al ahogarse en el agua, según confirman a E! News. La autopsia confirma la hipótesis con la que trabajaban desde un primer momento a que las condiciones climatológicas originaron la tragedia.

La gente ha colgado diversos mensajes de apoyo a la familia tras esta nueva tragedia (Getty Images).

Y dos días después, este miércoles, los buzos han hallado a su hijo Gideon, muy cerca de donde fue encontrada su madre.

"Maeve era vívida. Siempre sabías cuando estaba a tu lado. Su sonrisa fuerte, descarada e infecciosa. Hacía todo con todo con plenitud y todo su corazón (...) Mi corazón está aplastado, pero trataremos de invocar la gracia de Dios y la fuerza que tenemos para honrar la esperanza, la energía y la pasión que Maeve y Gideon establecieron en el mundo", dijo en un comunicado Kathleen Kennedy Townsend, hija de Robert F. Kennedy y madre y abuela de los desaparecidos.

La tragedia se ceba nuevamente con el conocido clan: el pasado agosto encontraron sin vida aotra nieta de Robert F. Kennedy, Saoirse Kennedy Hill, que falleció a la edad de 22 años como resultado de una sobredosis accidental de drogas.