El pequeño cocinero que pasa la cuarentena en la cocina con mucha gracia… aunque no le guste demasiado

Durante estas semanas de aislamiento por el coronavirus son muchos los que se han entregado a los placeres de la cocina por primera vez o dedicándole el tiempo que, en otras situaciones, no tienen. Es una actividad apta para todos los niveles y públicos ya que se puede hacer de forma individual, en pareja o en familia. Eso sí, parece que no cautiva a todos por igual: este pequeño chef no termina de ver con buenos ojos sus aventuras entre fogones.

En sus vídeos muestra el proceso y lo que necesita. (© Postureo Español)

Daniel es un niño sevillano de tres años que se ha hecho famoso en las redes sociales porque, a lo largo del confinamiento, está invirtiendo parte de su tiempo en mejorar sus artes culinarias. Todo empezó cuando su padre compartió a través de su cuenta de Instagram varios vídeos de su hijo haciendo diferentes comidas. Con mucha gracia y desparpajo, el niño confiesa que no le gusta ni el proceso ni el resultado final.

En una de las entregas se pone manos a la obra parar da forma a unas albóndigas. “¿Qué es lo que tenemos?”, le pregunta su progenitor. La respuesta ha despertado las risas de todos los usuarios: “Gusanos”. Y es que así es cómo Daniel hace referencia a la carne picada. Después de confesar que no sabe las especias que va a usar, llega el momento de moldearlas: “Hemos echado los ingredientes y ahora vamos a amasar, pero es que no quiero. Es asqueroso”. Al final confiesa que se ha manchado de harina… y de algo más.

Otro de los vídeos de este pequeño cocinero contiene la receta típica de Semana Santa: torrijas o ‘torricas’ como él las ha bautizado. Tras un pequeño repaso por los instrumentos e ingredientes que va a utilizar para elaborar este dulce, muestra el resultado final y parece que no es el esperado. Después de probarlas, la mueca de Daniel indica que no está contento con la elaboración. Algo que confirma segundos después: “No me gusta”.