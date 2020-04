¿Cuánto tiempo es capaz de sobrevivir el coronavirus en un móvil?

Los móviles son los dispositivos tecnológicos más utilizados a nivel mundial: son más de 5.300 millones de personas (cerca del 70 por ciento de la población) las que los usan de forma cotidiana. Teniendo en cuenta la cantidad de superficies y partes del cuerpo con las que un smartphone puede estar en contacto en nuestro día a día, se trata de uno de los elementos más expuesto a gérmenes y virus. Con la propagación del COVID-19, algunas de las principales preocupaciones tienen que ver con la probabilidad de que una persona se contagie a través de su smartphone y cuánto tiempo permanece el virus en sus componentes externos.

Es fundamental limpiar con regularidad todas las superficies de los teléfonos móviles (© GettyImages)



Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus original del SARS-CoV que se encontró en 2003, era estable en superficies de vidrio hasta 96 horas, y sobre plástico duro, aluminio y acero inoxidable se mantenía durante cerca de 72 horas. Ahora, un estudio reciente del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y otro publicado en The New England Journal of Medicine han determinado que el coronavirus actual (SARS-CoV-2) tiene unos ratios similares.

Como casi todos móviles tienen pantallas fabricadas a partir de paneles de vidrio y las superficies traseras suelen ser de plástico o aluminio, se puede decir que el coronavirus puede permanecer en ellos entre dos y cuatro días. Y no sólo en los smartphones, esto es aplicable a cualquier dispositivo habitual en nuestra vida diaria, ya sea un smartwatch, una pulsera inteligente, una tablet o un ordenador portátil.

Por eso es fundamental limpiar los dispositivos tecnológicos con regularidad, para evitar en la medida de lo posible la exposición al coronavirus. Para hacerlo, puedes utilizar un líquido limpiador específico o simplemente pasar por la superficie una gamuza o paño de microfibra ligeramente humedecido con agua y jabón. Otra opción es utilizar una solución de alcohol isopropílico al 70 por ciento o toallitas desinfectantes, algo que Apple también recomienda para sus iPads y iPhones.

Conviene no utilizar líquidos limpiadores con concentraciones superiores al 70 por ciento u otros desinfectantes, ya que pueden destruir el revestimiento oleofóbico o capa oleófuga de la pantalla del smartphone, encargados de protegerla del sudor y la grasa de nuestros dedos. La mejor opción es instalar protectores de pantalla para no dañar ni rallar en ningún caso la superficie y limpiarlos con regularidad sin ningún temor. Tampoco debemos olvidar limpiar la parte trasera y los laterales del teléfono.

Lo recomendado por los fabricantes es apagar el teléfono antes de proceder a su limpieza, algo que tampoco les viene mal a nuestros dispositivos ante la avalancha de emails y mensajes de WhatsApp de estos días. Los servicios técnicos de distintos fabricantes también recomiendan tener mucho cuidado con las ranuras y aberturas para conectar cables y con las zonas de botones, para evitar por completo la entrada de humedad o líquidos en el interior del móvil. Esto es válido también para móviles resistentes al agua ya que, por precaución, es mejor evitar cualquier posibilidad de que sus componentes internos entren en contacto con líquidos potencialmente dañinos.