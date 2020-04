El Gobierno baraja la relajación del confinamiento a partir del 26 de abril ‘de forma muy controlada’

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado que el inicio de la relajación (desescalada) del actual confinamiento podría darse a partir del próximo 26 de abril y ha advertido de que la retirada de las medidas de aislamiento se realizará en cualquier caso de forma “progresiva” y ”ordenada” atendiendo a las recomendaciones que hagan los expertos tras analizar la evolución de los datos de estas dos semanas próximas sobre la expansión del coronavirus en España.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Montero ha evitado adelantar futuros escenarios más allá de indicar que será a partir del 26 de abril, y no antes, cuando pueda iniciarse la progresiva relajación de las restricciones, “la forma en que progresivamente de forma ordenada los ciudadanos podrán ir recuperando su vida normal, recuperando la ocupación de las calles, de las plazas, de manera muy controlada, para que no haya ningún tipo de pico no esperado de vuelta a los contagios”.

La ministra ha aclarado que cuando llegue el momento de ir levantando poco a poco las restricciones el Gobierno dará “instrucciones claras para que todo el mundo sepa qué puede y qué no puede hacer”. El sábado pasado, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya advirtió de que el estado de alarma se prolongará más allá del 26 de abril - fecha hasta la que por el momento se ha pedido la prórroga - si bien apuntó la posibilidad de que para entonces pudieran ir levantándose algunas medidas.

Montero también ha dado detalles sobre el estudio que el Ministerio de Sanidad va a elaborar entre 60.000 personas de todo el territorio español con el objetivo de tener más datos acerca de la expansión de la enfermedad y la posible inmunización entre ciudadanos que hayan podido ya superarla. A través de los sistemas sanitarios de las Comunidades Autónomas, se harán test en residencias de mayores, en centros sanitarios, pero también a una muestra aleatoria de personas.

Las medidas serán decididas en función de los resultados que aporte el estudio que el Ministerio de Sanidad va a elaborar entre 60.000 personas de todo el territorio español sobre la expansión de la enfermedad ©GettyImages

Este estudio permitirá detectar a personas portadoras del virus, y por tanto posibles transmisores de la enfermedad, aun cuando se trate de asintomáticos y sobre ellas, ha dicho, “se determinarán un tipo de actuaciones” que no ha podido precisar porque todavía los técnicos están trabajando en su diseño. Pero el estudio también dará información acerca del posible grado de inmunidad que se haya podido desarrollar entre personas que se hayan recuperado de un contagio por coronavirus.

Por otro lado, la ministra se ha referido al recuento de fallecidos por Covid-19 después de que PP y Vox hayan cuestionado que las cifras oficiales se correspondan con las reales. Así, ha dejado claro que las víctimas incluidas en el balance oficial son aquellas que se les ha hecho la prueba y han dado positivo en coronavirus, si bien ha señalado que en todas las epidemias, una vez finalizadas, los epidemiólogos y clínicos suelen complementar los datos con ulteriores estudios.