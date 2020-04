Durante estas semanas de aislamiento por el coronavirus son muchos los que se han entregado a los placeres de la cocina por primera vez o dedicándole el tiempo que, en otras situaciones, no tienen. Es una actividad apta para todos los niveles y públicos ya que se puede hacer de forma individual, en pareja o en familia. Eso sí, parece que no cautiva a todos por igual: este pequeño chef no termina de ver con buenos ojos sus aventuras entre fogones.

Daniel es un niño sevillano de tres años que se ha hecho famoso en las redes sociales porque, a lo largo del confinamiento, está invirtiendo parte de su tiempo en mejorar sus artes culinarias. Todo empezó cuando su padre compartió a través de su cuenta de Instagram varios vídeos de su hijo haciendo diferentes comidas. Con mucha gracia y desparpajo, el niño confiesa que no le gusta ni el proceso ni el resultado final.