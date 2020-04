La emocionante declaración de amor de un anciano con coronavirus a su mujer gracias a sus enfermeras

"Antonia, te quiero más que a mi vida", le decía Fidel a su mujer al poder hablar con ella tras llevar varios días sin verla por estar ingresado en el Hospital El Pilar de Barcelona, donde está siendo tratado de coronavirus. Eva y Miriam, dos enfermeras del centro, le llevaron una tablet para que pudiera comunicarse con ella. Él, al ver la imagen de Antonia, no pudo evitar llorar de emoción y hacerle la más sincera declaración de amor.

Eva y Miriam, enfermeras, llevan una tablet a Fidel para que pueda ver y hablar con su mujer, Antonia (Estimula Adultos)

"Antonia... ¡Antonia, por favor! ¡Que te quiero mucho! ¡Que te quiero, Antonia!", repite Fidel, una y otra vez, entre lágrimas. Las enfermeras le piden que no llore, pero él no puede evitarlo. "Te quiero más que a mi vida", continúa. "Mi vida no tiene ninguna importancia, pero tú sí que la tienes".

Eva y Miriam, emocionadas al ser testigos de un momento tan especial, hablan con gran cariño a Fidel y le comentan lo guapa que está Antonia vestida de rosa. La tecnología ha abierto una enorme ventana tanto a esta entrañable pareja como a otros muchos afectados por el Covid-19, que, para evitar el contagio, no pueden reconfortarse con las caricias de los suyos.

El de Fidel y Antonia es, además, una muestra más de la dedicación y el mimo que el personal sanitario presta a estos pacientes para que no se sientan solos. Este es uno de los motivos por lo que estos profesionales son considerados héroes; el otro motivo es su lucha por salvar vidas pese a exponerse ellos mismos (según los últimos datos oficiales, hay más de 19.400 profesionales sanitarios infectados por coronavirus).