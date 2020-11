Los 11 consejos básicos de los enfermeros a los trabajadores esenciales para evitar contagios en casa

La Organización Colegial de Enfermería ha detallado, paso a paso, qué deben hacer, para no contagiar de coronavirus a sus familiares, aquellas personas que, por desempeñar trabajos esenciales para la sociedad, tienen que salir de casa. “Desde esta institución queremos proteger a todas aquellas personas que no pueden permanecer en sus casas y queremos cuidarlas no solo en los centros sanitarios, sino también en sus domicilios”, explica su presidente, Florentino Pérez Raya.

Principales consejos:

Evitar coincidir con personas vulnerables

Vigilar posibles síntomas

Desinfectar los objetos que salgan de casa y aquellas zonas comunes que más contacto tienen

La manera de proceder justo al llegar a casa:

Quitarse los zapatos y dejarlos en una caja de cartón en la entrada junto al bolso, las llaves y la cartera

Ir directamente a lavarse las manos sin tocar ninguna superficie de la casa

Si fuese posible, ducharse antes de continuar con la rutina doméstica.

Es muy importante desinfectar el móvil y las gafas con una toallita con agua y jabón o alcohol de 70º

El resto de los objetos que vengan desde el lugar de trabajo hay que limpiarlos con lejía diluida en agua (20 cc por litro de agua).

Los transportistas de alimentos son trabajadores esenciales que deben seguir prestando servicio ©GettyImages

Extremar los cuidados dentro de casa