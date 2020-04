Una de las primeras medidas que se tomaron para evitar el contagio y la propagación del coronavirus fue el cierre de los colegios. A partir de ese momento, muchos hogares tuvieron que adaptarse a una situación insólita: sus hijos en edad escolar debían seguir con sus obligaciones a distancia. Una labor complicada para niños, adultos y profesores. Consciente de ello, un docente ha querido tener un bonito gesto escribiendo una carta a sus alumnos en la que les transmite su admiración.

Sergio Calleja enseña Filosofía y desde su blog se ha dirigido a los estudiantes a los que les imparte esta materia. Este pedagogo entiende que, en el contexto en el que vivimos, el aprendizaje tradicional tiene que combinarse con otras enseñanzas que se derivan de esta situación excepcional. Así se lo explica a sus adolescentes en una misiva que triunfa en las redes: ‘Estamos en un tiempo privilegiado para aprender, pero no precisamente matemáticas, física, literatura o latín sino grandes lecciones importantes que, tal vez, pasan desapercibidas en las clases presenciales por el agobio del temario oficial’.

Señala que esta situación les enseñará otras cosas. ©GTres

En las palabras de este profesor encontramos estas enseñanzas a las que hace referencia ya que, por ejemplo, invita a sus alumnos a ‘educar la paciencia, sé que te cuesta mucho; admirar la solidaridad del ser humano, todo el mundo está sacando lo mejor de sí mismo y esta me parece la mejor orientación académico-profesional que puedes recibir; entender la verdadera libertad; vivir con menos cosas; pensar mucho; entender lo importante que son las clases; entender y valorar la utilidad de las redes sociales como herramienta de relación y aprendizaje’.

De tú a tú



Antes de este repaso y siempre dirigiéndose directamente a la persona que lee su carta, dedica unas líneas a darles la enhorabuena por su comportamiento: ‘Estar encerrado en casa no es fácil. Lo estás haciendo muy bien. Sólo puedo sentir orgullo de vosotros. Sé que las circunstancias de cada uno de vosotros son muy diferentes. Aceptad cada uno vuestra situación y sacad lo mejor de vosotros mismos como en tantas ocasiones os he visto hacer’.

Por otro lado, aprovecha para manifestar que tiene presente la alta carga de trabajo que están trasladando a los estudiantes animándoles a que no se agobien: ‘Esa lista de tareas no es ahora lo más importante. Las clases no continúan con normalidad, que los profesores te mandemos una lista interminable de tareas (sé que te está resultando agobiante) no quiere decir que estemos enseñando, mucho menos significa que estemos educando’.

También da su opinión de cómo serán todos cuando vuelvan. ©GTres

Sergio hace un pequeño balance de lo que está suponiendo el Covid-19 para la comunidad educativa: ‘Al final ha tenido que ser un virus y no un filósofo, como yo pensaba, quien nos remueve la conciencia y nos enseñe qué es la vida, su significado más profundo y su verdadera esencia’. Y su misiva acaba vaticinando cómo será la vida después de esta crisis: ‘Será otra la realidad que nos encontremos, más verdadera, más humana, más real, más viva. De esta saldremos siendo mejores, sabiendo qué es el bien, la belleza y la verdad. Un abrazo. Habrá primavera’.