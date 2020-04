Boris Johnson, ingresado en la UCI al empeorar su salud

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos al haber empeorado su estado de salud por el cuadro de coronavirus que presenta, ha informado hoy un portavoz de Downing Street. El político de 55 años dio positivo por COVID-19 hace once días y fue ingresado anoche en el hospital londinense de St Thomas. "Bajo las recomendaciones de su médico, el primer ministro ha ingresado en un hospital para que se realicen pruebas", indicó el portavoz oficial del jefe de Gobierno en un comunicado. "Esta es una medida de precaución, dado que el primer ministro continúa teniendo síntomas persistentes de coronavirus diez días después de haber dado positivo", continuaba dicha nota.

Pese a su ingreso en el hospital, fuentes citadas tanto por la BBC como por la cadena Sky News habían asegurado que el primer ministro seguiría al frente del Gobierno y de la respuesta ante la pandemia. Sin embargo, dado el empeoramiento de su situación y su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, Dominic Raab, secretario de Asuntos Exteriores, ha recibido el encargo de tomar el control de la situación cuando sea necesario, aunque no se plantea de momento que se convierta en el dirigente en funciones de Reino Unido.

Al no conseguir que su fiebre remitiera, el equipo médico del primer ministro consideraba oportuno anoche que fuera ingresado para ser vigilado más de cerca. Por su parte, su actual pareja, la periodista de 32 años, Carrie Symonds, quien está esperando su primer hijo junto al mandatario británico, ha pasado la "última semana en cama” con síntomas de coronavirus, según dio a conocer ella misma. "Después de siete días de descanso, me siento más fuerte y estoy mejorando", señalaba Carrie quien afirmaba que "no necesitaba" que le hicieran la prueba.