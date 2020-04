El uso generalizado de mascarillas, ¿sí o no?

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconocía el pasado viernes que el Gobierno está barajando la posibilidad de recomendar a la población el uso de mascarillas para salir a la calle. Hasta ese momento, la recomendación general, en base a lo indicado por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), era que solo eran necesarias para el personal sanitario, para las personas infectadas de coronavirus y para aquellos que estaban en estrecho contacto con estas.

El organismo argumentaba el pasado marzo que el uso de las mascarillas podría dar un falso sentimiento de seguridad a quienes las usan y que se olvidaran de tomar otras precauciones. Hay quien apunta, como la HCSA (la Asociación de Consultores y Especialistas de Hospitales, por sus siglas en inglés), por el contrario, que las primeras indicaciones se debían más bien a una falta de suministro de este material. La misma OMS decía que su uso generalizado no solo era innecesario, sino también irresponsable a causa del desabastecimiento.

En Asia y, en concreto, en China, país en el que se originó la pandemia de coronavirus, no hay duda al respecto. El doctor Ren He (es un pseudónimo, dado que prefiere no revelar su verdadero nombre), del Union Hospital de Wuhan, explica a Efe que cuando estalló el brote, les sugirieron el uso de mascarilla, que pronto pasó a ser obligatorio.

"Su uso masivo viene de los tiempos en que China tuvo que afrontar el síndrome respiratorio agudo y grave (SARS) en 2002. Todo el mundo debería llevarla si sale fuera. El único momento en que yo no la llevo es cuando estoy en casa", asegura el médico.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, matizaba este domingo que el Gobierno no va a considerar obligatorio el uso de mascarillas si no hay suficientes para toda la población (Europa Press/Archivo)

Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, sugería el viernes la posibilidad de "aprender" de sociedades orientales, cuyos Gobiernos, ante brotes de gripe pide a los enfermos que usen mascarilla, y acostumbrarse a usar "equipos de protección personal en la medida en que estén disponibles en grandes cantidades".

En este sentido, Salvador Illa matizaba este domingo, en rueda de prensa, que el Gobierno no va a considerar obligatorio el uso de mascarillas si no hay capacidad suficiente para que toda la población tenga acceso. "El Gobierno no va a exigir algo que no se pueda cumplir. Cuando haya una recomendación o exigencia contará con que haya capacidad".

Defendía, además, el cambio de postura del Ejectivo en función de las "nuevas recomendaciones" de la OMS y a distintos estudios publicados en los últimos días, que apuntan que su utilización podría frenar sustancialmente los contagios debido a que hay una parte de la población contagiada pero asintomática.